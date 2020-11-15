الدقهلية تضمن 8 نائبات بالمجلس الجديد.. وخسارة جميع مرشحات الفردي

بشكل رسمي خسرت جميع السيدات اللاتي خضن معركة انتخابات مجلس النواب في محافظة الدقهلية علي المقاعد الفردية من الجولة الأولي ، ولم تتمكن إحداهن من تحقيق عدد أصوات تؤهلها لدخول جولة الإعادة علي 21 مقعد فردي مخصصين للمحافظة.

وتأكد لمحافظة الدقهلية 8 نائبات خضن المعركة ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، بعد إعلان فوز القائمة بالكامل والتي ضمن 17 مرشحا عن الدقهلية من بينهم 8 مرشحات.

وخاضت 40 سيدة الانتخابات علي المقاعد الفردية في 10 دوائر انتخابية، وكان أكبر عدد من المرشحات بدائرة بندر المنصورة وعددهن 10 مرشحات، برزت أسماء بعضهن في خلال حملات الدعاية كالدكتور داليا الإتربي، وهي من بيت سياسي عريق وابنة برلماني سابق، وكذلك فاطمة شادي والتي اعتمدت علي رصيد خدماتها في الشارع ، وإلا أنم خرجوا جميعا من الجولة الأولي فلم تسطيع أيا منهن من حصد أصوات للتأهيل للإعادة.

وخرجت كبري المفاجآت من دائرة منية النصر عندما لم تتمكن النائبة أمال طرابية من الحفاظ علي كرسيها وفقدت مقعدها في البرلمان بعد أن كانت الحصان الأسود في انتخابات 2015، وكذلك في دائرة أجا والتي خاض فيها ليلي التليس المعركة وكانت إحدى المتقدمات في السباق كونها خاضت التجربة عدة مرات استطعت في 2010 أن تحصد أصوات الدائرة.

وتظل المرشحات ضمن القائمة هن القادرات علي تمثيل المرأة في البرلمان القادم، ومن السيدات ضمت القائمة الوطنية 8 سيدات من بين 17 مرشحا يمثلون المحافظة، وفي حالة إعلان فوز القائمة الوطنية من أجل مصر من الهيئة العليا للانتخابات يوم 15 نوفمبر الجاري، يكون تمثيل الدقهلية من السيدات هن : النائبة إيناس إبراهيم عبدالحليم متولى، والدكتورة نسرين صلاح إبراهيم عمر، والدكتورة ولاء عبدالفتاح احمد السيد نعمه الله، والدكتورة شيماء محمود نبيه حسانين، والمهندسة ميرفت عازر نصرالله عطاالله، وولاء احمد سعد على التمامى، والنائبة غادة غريب محمود عجمي، وضحا مصطفى محمد محمد عاصى.

وخصص القانون للدقهلية 17 مقعد من ضمن مقاعد الدائرة الأولي التي ستتكون من 100 مقعد موزع على 6 محافظات " القاهرة و القليوبية و الدقهلية و المنوفية والغربية، وكفر الشيخ " وتتلقى لجنة المتابعة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.

يذكر أن انتخابات الجولة الأولي في الدقهلية لم يتمكن أي مرشح من الجولة الأولي وانتظر الجميع معركة الحسم في الإعادة، ويتنافس 42 مرشحا علي 21 مقعد بجميع دوائر المحافظة .