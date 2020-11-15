الإدارية العليا تنظر طعون مرشحي مجلس النواب في القليوبية غدا

تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة غدا الأثنين كافة الطعون المقدمه لوقف إعلان نتيجة انتخابات النواب بمحافظة القليوبية حيث اجلت المحكمة نظر الطعون في جلستها السبت الماضي إلي غدا حيث طالب الطاعنين بوقف إعلان النتيجة التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات "اليوم الاحد في الإنتخابات التي جرت مطلع الأسبوع الماضي واعترض العشرات من المرشحين علي نتيجة الحصر العددي الخاص بها المعلن باللحان العامه بدوائر المحافظة ال6 علي المقاعد الفردية وتقدموا بطعون أمام القضاء الاداري ببنها والتي رفضت الدعاوي وإحالتها الإدارية العليا التي نظرتها اليوم وقررت تأجيلها الي الاثنين المقبل للرد والاطلاع

كما تنظر المحكمة اليوم الأثنين أيضا دعوي جديدة أقامها المرشحان هشام الجندي مستقل والنائب الحالي المرشح جمال كوش مستقل لوقف إعلان نتيجة إنتخابات مجلس النواب بدائرة بنها وكفرشكر

حملت دعوي الطعن رقم 9124 شق عاجل 67 وإختصمت رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالقليوبية بالدائرة الاولي بنها وكفرشكر ورئيس محكمة بنها الإبتدائية ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفتهم واقامها المحامي ناصر عيسي الفقي

وطالبت الدعوي بصفة مستعجلة وقف إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب بالدائرة الاولي قسم ومركز بنها ومركز كفرشكر للمرشحين الفردي والمحدد إعلانها غدا الأحد وفي الموضوع بإعادة الإنتخابات بالدائرة ومايترتب علي ذلك من من اثار وألزام الجهة الإدارية بالاتعاب والمصروفات

وإستندت الدعوي إلي وجود عوار واضح في العملية الإنتخابية وعدم مطابقة نتائج الحصر العددي لمحاضر فرز اللجان والتي حصل عليها مندوبي المرشحين في اللجان الفرعية قبل إعلان النتيجة في اللجنة العامه للدائرة

يذكر ان محكمة القضاء الإداري بالقليوبية أحالت دعاوي وقف النتيجة الخميس الماضي الي الإدارية العليا لعدم الإختصاص نوعيا