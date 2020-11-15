القبض على "أب" قدم ابنته هدية لصديقه فهتك عرضها

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، القبض على موظف مرموق وصديقه لاتهامهما بهتك عرض ابنة الأول داخل منزلها بمنطقة المعصرة.

وتبين من التحريات وأقوال الفتاة أن والدها أحضر صديقه إلى المنزل وتركه بالغرفة ثم أغلق الباب عليهما، وأشارت التحريات إلى أن المتهم الثاني تحرش بالفتاة وهتك عرضها بيده.

واستمعت النيابة إلى أقوال المشكو في حقهما، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة ، كما أمرت النيابة بعرض الضحية على الطب الشرعي لإجراء الكشف الطبي عليها بعدما أصيبت بحالة نزيف وما زالت التحقيقات مستمرة.

وتلقى اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، إخطارًا من فتاة تبلغ من العمر 14 عاما، تفيد فيه بتعرضها لهتك عرض على يد صديق والدها وبمعرفة "أبيها".

وقالت الفتاة في المحضر إن والدها أحضر صديقه 46 عاما، إلى المنزل وطلب منها إحضار الشاي، "ثم تركني داخل الغرفة مع صديقه وأغلق الباب".

وتابعت الفتاة روايتها في المحضر رقم 28476 جنح حلوان، أن صديق والدها أمسك بها من أماكن حساسة، واعتدى عليها ثم أصيبت بنزيف فأبلغت شقيقتها الكبرى بالواقعة.

وأكدت الفتاة أنها استغاثت بوالدها ومنعها من الخروج من الغرفة ووقف على الباب حتى انتهى صديقه من جريمته، وتم تشكيل فريق من ضباط المباحث قسم حلوان وألقي القبض على الأب، وبمناقشته أنكر الاتهامات الموجهة إليه، كما استدعى رجال المباحث المشكو فى حقه الثاني وأنكر الاتهامات الموجه إليه.

وقال الأب إنه يتهم بناته من بينهن المجني عليها بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقدمت الفتاة تقريرا طبيا يفيد بوجود خدوش وكدمات متفرقة بجسدها وآثار دماء على ملاءة السرير تم تحريزها.