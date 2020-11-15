خسارة 11 نائبا في الجولة الأولي بالدقهلية بينهم رئيس الزمالك المعزول

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة العليا للانتخابات نائب رئيس محكمة النقض، اليوم، نتيجة انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، نتائج الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب علي المقاعد الفردية ولم يتمكن أي مرشح من تحقيق الأغلبية المطلقة في جميع دائرة الدقهلية وعددها 10 دوائر ليبقي 42 مرشحا لجولة الإعادة .

وخسر الانتخابات رسميا 11 نائبا كانوا أعضاء بمجلس نواب 2015 ، من بين 17 نائبا خاضوا الانتخابات، ولم يتمكن سوى 6 نواب فقط من الوصول إلي مرحلة الإعادة.

وشهدت دائرة مركز المنصورة سقوط مدوي نوابها الثلاثة وهم اللواء محمد عقل، واللواء خالد خالد حماد، و السيد حجازي، وفي دائرة طلخا خسر النائب محمد نجاح الشوري، أما في دائرة دكرنس فقد خسر فيها نائبين وهما النائب إيهاب السلاب، والنائب محمد أسامة أبو المجد.

وفي دائرة منية النصر خسرت النائبة أمال طرابية، ، وفي المنزلة خسر النائب محمد العتماني .

وحققت دائرة ميت غمر أكبر سقوط للنائب مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول، ومعه النائب أسامة راضي، و في دائرة أجا خسر النائب أحمد الخشب.

وفي المقابل تمكن 7 نواب من التمسك بالمقعد في جولة الإعادة وهم النائب أحمد سلام الشرقاوي ، بدائرة بند المنصورة، و دائرة بلقاس يخوض الإعادة نابان وهما النائب إلهامى عجينة، والنائب وحيد قرقر.

وفي دائرة طلخا يخوض الإعادة النائب بسام فليفل ، وفي دكرنس النائب مكرم رضوان.

يذكر أن انتخابات الجولة الأولى في الدقهلية لم يتمكن أي مرشح علي المقاعد الفردية تحقيق الأغلبية المطلقة، وانتظر الجميع معركة الحسم في الإعادة، ويتنافس 42 مرشحا علي 21 مقعدا بجميع دوائر المحافظة وعددهم 10 دوائر انتخابية ، وتمكنت 4 أحزاب فقط الوصول بمرشحيها إلي جولة الإعادة والتي ستجري يومي 7 و 8 ديسمبر المقبل، وهي أحزاب "مستقبل وطن، والذي كان لها نصيب الأسد في عدد المرشحين الذين سيدخلون جولة الإعادة بعدد 10 مرشحين، يليه حزب الشعب الجمهوري بعدد 3 مرشحين، وتساوي كل من حزبي المؤتمر والوفد الجديد ولكل منهما مرشحين اثنين سيخوضون جولة الإعادة.