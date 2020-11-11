صحة جنوب سيناء: تحرير 36 محضرا وإعدام 450 كيلو أطعمة فاسدة

أكد الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أن إدارة مراقبة الأغذية بجنوب سيناء نفذت العديد من الحملات التفتيشية على أماكن تداول الأغذية ببعض مدن محافظة جنوب سيناء.

وقال إن الإدارة برئاسة الدكتور أيمن الشناوي، مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية نظمت حملتين هذا الأسبوع، الحملة الأولى كانت في مدينة دهب وضمت في عضويتها مصطفى خليل مراقب عام الأغذية، أشرف خميس مراقب الأغذية بإدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، عبدالحميد النجار مفتش أغذية دهب.

وأسفرت الحملة بعد المرور على 34 منشأة غذائية عن تحرير 21 محضرا لنقص اشتراطات النظافة بأماكن تداول الأغذية، تحرير 35 محضرا لعدم حمل شهادات صحية للمشتغلين بالأغذية، إعدام 327.500 كجم و 100 لتر أغذية ومشروبات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ضبط 22.400 كجم أغذية تالفة، تحرير 2 مذكرة غلق لمنشآت غذائية لوجود لوجود خطر داهم ونقص اشتراطات.

في مدينة نويبع قام أحمد عبدالقادر مفتش أغذية مكتب مراقبة أغذية نويبع بالقيام بحملة تفتيشية للمرور على الأسواق بمدينة نويبع حيث تم المرور على 16 منشأة غذائية، وأسفرت عن تحرير 6 محاضر لنقص اشتراطات النظافة بأماكن تداول الأغذية، تحرير 7 محاضر لعدم حمل شهادات صحية للمشتغلين بالأغذية، أعدام 125 كجم و24 لتر أغذية ومشروبات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأعلن وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء استمرار حملات التفتيش على المنشآت الغذائية بباقي مدن المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين للتأكد من تقديم غذاء آمن لجميع مواطني المحافظة.