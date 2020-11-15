"الضرائب": 350 شركة ستنضم إلى نظام الفاتورة الإلكترونية في فبراير

قال الدكتور سعيد فؤاد رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب، إن الفاتورة الإلكترونية مستند رقمي بالتزامن مع تحول الدولة المصرية إلى المنظومة الرقمية، ومن ثم فإن الفاتورة الإلكترونية تعتبر أول مستند رقمي يثبت المعاملة بين البائع والمشتري أو بائع السلعة ومؤدي الخدمة.

وأضاف فؤاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، أنه سيكون للفاتورة مكونات خاصة بها وتحتاجها مصلحة الضرائب ويتحدد بموجبها اسم البائع واسم المشتري ونوع السلع بكود عالمي على غرار ما يحدث في الدول المتقدمة منعا لحدوث أي لبس بين سلعة وأخرى.

وتابع: "كل فاتورة سيكون لها رقما خاصًا بها منفردًا على المنظومة الإلكترونية وليس له أي تأثير برقم الفاتورة الورقية الخاصة بالممول، وأهم ميزة فيها هو تحديد ومعلومية البائع والمشتري بقيمة سليمة وتاريخ سليم، ومن خلالها يستطيع المواطن عمل إقراره الضريبي من خلال المنظومة الإلكترونية، ومن ثم فإن الفاتورة الإلكترونية سهلت التعامل مع كافة المسجلين والممولين، حيث لن يحملوا الفواتير على المنظومة مرة أخرى، والإقرار الضريبي سيكون عبارة عن مجرد التحقق من الفواتير والمراجعة عليها".

وأشار، إلى أن المرحلة الأولى التي بدأت اليوم في تطبيق الفاتورة بين التجار مقسمة إلى 3 مراحل، حيث جرى إلزام 134 شركة بناءً على مجموعة مختلفة من انواع الأنشطة الضريبية ووجود نظام داخل الشركة مثل توشيبا ونسلة وأي شركة لديها نظام إلكتروني مفعل، وسيضاف 350 شركة أخرى في شهر فبراير المقبل وفي شهر مايو ستدخل باقي الشركات منظومة الفواتير الإلكترونية.