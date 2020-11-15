"الضرائب": الفاتورة الإلكترونية ستحمي الممولين من مخاطر تقدير الضريبة

قال الدكتور سعيد فؤاد رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب، إن الفاتورة الإلكترونية في مصلحة الممولين، إذ لن يصعب عليهم الحصول على تكلفة مشترياتهم وستكون التكلفة كاملة وفي البيع لن يكونوا خاضعين للتقدير، بسبب تقييد مبيعاتهم في المنظومة وهو ما سيجعل درجة مخاطر تقدير الضريبة منخفضة جدا.

وأضاف فؤاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد": "مأمور الضرائب سيفحص الإقرار الضريبي إلكترونيًا من مكتبه ولن يكون مضطرًا إلى النزول وزيارة المسجل وإضاعة وقت كبير في الفحص الضريبي، وبالتالي فإن الإقرار سيكون إلكترونيًا من واقع المنظومة بسبب تسهيل الإجراءات وتبسيطها".

وتابع أنه جرى إطلاق مبادرة "جايزتك فاتورتك" لتشجيع الملتزمين: "كل شهر بنشوف مين الناس اللي حصلت على فاتورة إلكترونية سواء بيعًا أو شراءً وسيحصل على جائزة مالية أو نقدية أو خصم من الضرائب المستحقة بنسب محددة من قبل وزير المالية الدكتور محمد معيط".

وأوضح: "مكافحة التهرب الضريبي ستدخل معنا في المنظومة خلال الفترة القادمة لأن كل سلعة تم بيعها سيجرى الربط بين مشتريها وبائعها في مصلحة الضرائب، وقبل أن يبيع تاجر التجزئة السلعة للمستهلك المواطن فإن حجم مشترياته سيكون متوفرًا لدى المصلحة، وبالتالي سيكون مطالبًا بالفاتورة قبل أن يطلبها المواطن وسيحميها بنفسه للحفاظ على سلامة إقراره ويبعد عن مخاطر التهرب الضريبي".

وأشار إلى أن المواطن الذي يحق له رد السلعة في حال عدم حمله للفاتورة أو أن يحصل على أي شيء من مصلحة الضرائب، لكن الفاتورة ستساعده كثيرًا في الحصول على حقوقه وستمنع المحاسبة التقديرية.

وأعلنت مصلحة الضرائب المصرية، التابعة لوزارة المالية، انطلاق العمل بالفاتورة الإلكترونية لأول مرة في تاريخ مصر اليوم، مؤكدًا أنه سيجرى انضمام بقية الشركات حتى 30 يونيو من العام المقبل.