النتيجة النهائية لانتخابات "النواب": نسبة المشاركة 29.5%.. وحسم 183 مقعدا "فردي وقوائم"

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب، التى تشمل القاهرة و12 محافظة أخرى، والتى وصلت نسبة المشاركة فيها 29.5%، وفازت خلالها القائمة الوطنية من أجل مصر، فيما تصدّر حزب «مستقبل وطن» نتائج التصويت، سواء بالمقاعد المحسومة أو التى سيخوض عليها جولة الإعادة.

وتشمل محافظات المرحلة الثانية 13 محافظة وهى: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وكشفت نتيجة المرحلة الثانية حسم 41 مقعداً من أصل 141، من المقاعد الفردية، فيما حسمت القائمة الوطنية من أجل مصر 142 مقعداً بدائرتى «شرق الدلتا» وقطاع «القاهرة ووسط وجنوب الدلتا».

وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن نسبة المشاركة بالانتخابات بلغت 29.5%، كما تابعت الانتخابات 70 منظمة مجتمع مدنى و204 مؤسسات إعلامية محلية ودولية، ولفت إلى أن جولة الإعادة ستجرى أيام 5 و6 و7 ديسمبر المقبل للمصريين المقيمين بالخارج، ويومَى، 7 و8 ديسمبر المقبل للمصريين بالداخل.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المقيدين فى جداول الانتخابات بالمرحلة الثانية فى 13 محافظة 31 مليوناً و338 ألفاً حضر منهم 9 ملايين و239 ألفاً بنسبة مشاركة 29.5%. وأكد أن الهيئة تلقت نتائج اللجان العامة على مستوى 13 محافظة بالمرحلة الثانية، كما استقبلت عدداً من تظلمات المرشحين على عمليات الاقتراع والفرز والتى تم البت فيها، مشيراً إلى أنه تمت مراجعة الحصر العددى لكل لجنة عامة بدقة، وتمت إضافة أصوات المصريين بالخارج، موضحاً أن الهيئة هى الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

وتابع: «أُجريت الانتخابات فى الداخل فى 9468 لجنة فرعية و72 لجنة عامة تنافس فيها المترشحون على 141 مقعداً بالنظام الفردى و142 مقعداً بنظام القوائم، وأجريت بتأمين من الشرطة المصرية، وانتظم العمل فى اللجان الفرعية، وإن كان هناك تأخر فى فتح بعض اللجان لبعض الوقت لتأخر وصول القضاة المشرفين».

وأوضح أن الشكاوى التى تلقتها الهيئة كانت غير مؤثرة فى سير العملية الانتخابية، سوى مخالفة واحدة لضوابط الدعاية الانتخابية وردت للجنة بشأن قيام أحد المترشحين بتعليق لافتات داخل مستشفى أحمد ماهر التعليمى وتمت إحالة الواقعة للنيابة العامة. وأكمل قائلاً: القانون وضع من الإجراءات ما يضمن نزاهة الانتخابات، بداية من الإشراف القضائى ومروراً بالفرز ومتابعة منظمات المجتمع المدنى، إذ تابع الانتخابات 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية، فضلاً عن وسائل الإعلام، إذ تابع الانتخابات 51 مؤسسة محلية و153 مؤسسة دولية، وفق الضوابط التى وضعتها الهيئة، وتلقت اللجنة 245 تظلماً.

لاشين إبراهيم: الانتخابات تمت فى نزاهة وبإشراف قضائى كامل.. ولا تسمعوا لمروِّجى الشائعات وأكاذيبهم المضللة

وأضاف رئيس «الوطنية للانتخابات» أن العملية الانتخابية التى أشرفت عليها الهيئة فى 13 محافظة جرت فى نزاهة وبإشراف قضائى كامل، وأن الهيئة تقف على مسافة واحدة من المترشحين، كما تابعت الانتخابات 70 منظمة مجتمع مدنى و204 مؤسسات إعلامية محلية ودولية، كما جرت الانتخابات فى مناخ تنافسى للمستقلين والأحزاب. واستكمل حديثه قائلاً: «ما أعلناه حصاد أصواتكم، وصوت دويها وعظيم أثرها، أقبلوا على الانتخابات ولا تسمعوا لمروِّجى الشائعات الذين يستخدمون سلاح الكذب، لذلك يجب ألا نجعل أعيننا ناظرة للشائعات وأن نصم آذاننا عن الأكاذيب»، موجهاً الشكر لكل مؤسسات الدولة، قائلاً: «نجدد العهد رئيساً وأعضاء وجهازاً تنفيذياً على أن نظل على مسافة واحدة من جميع المترشحين».

وكشفت نتيجة الانتخابات بالمرحلة الثانية عن خروج عدد كبير من أعضاء مجلس النواب الحالى من الماراثون الانتخابى، حيث تصدّر المرشحون الذين لم يحصلوا على الأصوات الكافية للاحتفاظ بالمقعد أو حتى للمنافسة فى الإعادة رئيس نادى الزمالك «المعزول»، الذى جاء فى مرتبة متأخرة من حيث عدد الأصوات بحلوله فى المركز السادس فى ترتيب الأصوات حسب البيان الإحصائى لدائرة ميت غمر، ولحق به عدد من النواب الذين لم يتمكنوا من حصد أصوات تؤهلهم لجولة الإعادة، منهم فى مركز المنصورة النواب محمد عقل، والسيد حجازى، وخالد حماد، والنائب محمد الشورى فى دائرة طلخا، وإيهاب السلاب فى دائرة شربين، وآمال طرابية بدائرة منية النصر.

وفى بورسعيد، خرجت النائبة رانيا السادات من السباق ولم تؤهلها أرقام التصويت من خوض جولة الإعادة، وكان من بين النواب الذين أظهرت المؤشرات خروجهم من السباق: رئيس لجنة النقل فى الدورة الأخيرة هشام عبدالواحد بالمنوفية، وأسامة أبوالمجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بالمجلس الحالى، وخرج أيضاً النائبان إيهاب السلاب ومحمد حلمى.

أما فى القاهرة فغادر السباق عدد من الأسماء الشهيرة بالبرلمان الحالى، أبرزهم: النائب محمد أبوحامد بدائرة عابدين والأزبكية وقصر النيل، وتامر الشهاوى، واللواء حمدى بخيت، ومدحت الشريف بمدينة نصر ومصر الجديدة، والنائبة شرين فراج بالتجمع الخامس.

وفى حلوان، خرج النواب الحاليون جميعاً وهم: النائبة دينا عبدالعزيز والنائب رضا البلتاجى والمهندس إسماعيل نصر الدين وحمدى عبدالوهاب، كما غادر أيضاً خالد أبوطالب بدائرة المرج، وخالد عبدالعزيز شعبان بحدائق القبة.

وفى المنوفية، خرج من السباق أحمد رفعت وأسامة شرشر، وشهدت دائرة شبين الكوم خروج اللواء أحمد مدين، وماجد أبوالخير، عضوى مجلس النواب الحالى، وعبدالحميد الشيخ.

وفى الغربية، كشفت المؤشرات عن خروج خالد مصباح، وجلال عوارة، وعبدالمنعم العليمى.

كما خرج كل نواب السويس من السباق وهم: عبدالحميد كمال وطارق متولى وطلعت خليل. وشملت القائمة اللواء محمد أسامة أبوالمجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، فضلاً عن خروج النائب أحمد الخشب من السباق، وكذلك النائب عبدالحميد الشيخ.

وخرج فى دوائر كفر الشيخ: بدير عبدالعزيز وهانى النواصرة ومحمد عبدالعليم سلام وفتحى الشرقاوى وشكرى الجندى وعبدالرحمن الشهاوى وسيد أحمد عيسى وعمرو دوير والعميد محمد سيد أحمد ومحمد إسماعيل ومحمد عبيدى وأيمن عبدالله. وضمت قائمة النواب الخاسرين السيد حجازى، وتامر الشهاوى وسحر عتمان وفايز أبوخضرة.

وفى القليوبية، خرج حسين عشماوى عن قليوب، وجمال كوش عن مركز بنها، ورضوان الزياتى عن الخانكة، وعبدالعزيز الصفتى عن شبين القناطر، وثريا الشيخ ونضال السعيد عن شبرا، ورشاد شكرى عن طوخ.

وفى الشرقية خرج معظم النواب أيضاً، ومنهم نوسيلة أبوالعمرو ومحمد كلوب ومحمد حلمى ومحمد أبوالمجد نصار.