تزامنا مع الموجة الثانية.. عناوين صيدليات صرف علاج وأسعار تحاليل كورونا

بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر، وزيادة عدد الحالات في مستشفيات العزل، وسط مخاوف من وصول الموجة الثانية من الوباء العالمي في عدد من دول العالم، وتسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا في دول العالم.

وتتخذ الحكومة المصرية عددا من الإجراءات الاحترازية لوقف العدوي، ولتقليل انتشار الوباء.

وترصد "الوطن" في التقرير التالي عناوين الصيدليات التي لديها حق بيع بروتوكول علاج كورونا، بالإضافة إلى متوسط أسعار التحاليل التي يحتاجها مريض كورونا، وفقًا لإرشادات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

صيدليات القاهرة الكبرى

إسعاف القاهرة 36 شارع 26 يوليو القاهرة

الشكاوي شبرا 1353 شارع كورنيش النيل

مصطفى كامل 1 ميدان مصطفى كامل

باب اللوق 1 شارع مظلوم خلف وزارة الأوقاف

الأوبرا ميدان الاوبرا

طلعت حرب 33 شارع طلعت حرب القاهره

سيدي جابر شارع سيدي جابر مصر الجديده

الزمالك 3 شارع الدره عماره ليون الزمالك

القصر العيني مبني مستشفى القصر العيني

شبرا 187 شارع شبرا امام شارع مسره

جزيره بدران ناصيه جزيرة بدران شبرا

باب الشعريه ميدان باب الشعريه

دير الملاك شارع ترعه الجبل

القوات المسلحة داخل مستشفى القوات المسلحة بالمعادي.

صيدليات الإسكندرية

اسعاف الإسكندرية ميدان المنشية بالإسكندرية

الحريه بالإسكندرية 34 شارع الحرية بالإسكندرية

سعد زغلول بالإسكندرية 42 شارع سعد زغلول بمحطة الرمل

صيدليات مدن القناة

السويس 12 شارع الجمهورية بالسويس

الإسماعيلية 105 شارع الحسنية بالإسماعيلية

بورسعيد شارع سعد زغلول بورسعيد

صيدليات الوجه البحري

كفر الشيخ عمارة المهندسين ميدان كفر الشيخ

الكورنيش دمنهور شارع ترعه المحمودية بجوار نادي التجديف

صيدليات الوجه القبلي

الأقصر المول السياحي شارع محمد فريد

أسعار تحاليل فيتامين د

تتراوح تكلفة تحليل فيتامين د بالمعامل الخاصة ما بين 880 إلى 1038 جنيه، أما المستشفيات الحكومية من 300 إلى 500 جنيه.

أسعار تحاليل صورة الدم الكاملة

تتراوح تكلفة تحليل صورة الدم الكاملة بالمعامل الخاصة ما بين 150 إلى 250 جنيه.

أسعار تحاليل الــPCR

وفقًا لوزارة الصحة فأن سعر التحليل يبلغ حاليًا 1260 جنيهًا للمصريين، سواء المقيمين أو المسافرين، بينما تصل سعر التحليل للأجانب حوالي 1680 جنيهًا.

وتظهر نتيجة التحاليل خلال 24 ساعة من إجراء التحليل.

عناوين المعامل المركزية على مستوى الجمهورية

الإسكندرية

مستشفي حميات الإسكندرية

البحر الأحمر

المعمل المشترك بالغردقة

شرم الشيخ

مستشفى شرم الشيخ الدولي

الإسماعيلية

مستشفى حميات الإسماعيلية

أسوان

مستشفى حميات أسوان

الشرقية

المعمل المشترك بالشرقية

الفيوم

مستشفى الفيوم العام

المنوفية

مستشفى حميات شبين الكوم

القليوبية

مستشفي حميات بنها

المنيا

مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط

أسيوط

مستشفى صدر أسيوط الوليدية

الأقصر

مستشفى حميات الأقصر

البحيرة

المعمل المشترك بدمنهور

الغربية

مستشفي حميات طنطا

الدقهلية

مستشفى المنصورة الدولي

سوهاج

مستشفى أخميم المركزي

بني سويف

المعمل المشترك ببني سويف

بورسعيد

مستشفى حميات بورسعيد

جنوب سيناء

مستشفى الطور العام

دمياط

مستشفى حميات دمياط

قنا

مستشفى حميات قنا

كفر الشيخ

مستشفى الزعفرانة

مرسى مطروح

مستشفى النجيلة