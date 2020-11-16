شوقي للمطالبين بغلق المدارس: السنة هتكمل وفيه امتحانات

طمأن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أولياء أمور الطلاب، بشأن ذهاب الطلاب إلى المدارس في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحًا أن أكبر نسبة إصابات للمواطنين هم من يجلسون في المنزل، " الصحة قالت كده، قالت إن أكبر نسبة إصابات للناس اللي قاعدة البيت مش الناس اللي بتخرج".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أن المدارس مفتوحة أمام من يرغب من الطلاب الذهاب، وهناك مجموعات تقوية أيضًا، إذا كان أي طالب في حاجة لها، موضحًا أن أي طالب إذا ارتضى أن يتعلم في المنزل من خلال المنصات الإلكترونية والتليفزيون "شيء جميل".

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه مُتاح للطالب أن يطلب جلوسه في المنزل، وأن يأخذ هذا العام منزلي، على أن يتم تحويله مرة أخرى لـ"نظامي" العام المقبل، مضيفًا: "الحاجة الوحيدة اللي الناس المهم تعرفها، إن فيه سنة دراسية شغالة، فيه خدمة تعليمية ستقدم بوسائل متنوعة، فيه تقييم عشان الطالب ينجح وينتقل العام اللي بعده".

وتابع: "اللي مش هنعمله والناس لازم تكون عرفاه، هو اللي مش عاوز ييجي المدرسة أو اللي مش عاوز يتعلم تحت أي ظرف من الظروف، ومش هيتقيم هتضيع عليه السنة، ده قرار خاص بالطالب، مش بنقولهم لازم تيجي المدرسة، بس بقول لهم لازم تكمل السنة تعليميا، وتاخد الامتحان عشان تكمل، بلاش تزنوا وتضغطوا عشان تقعدوا في البيت".

وواصل: "العيال عاوزين يعملوا كده عشان يمتحنوا في ربع المنهج، أو يقولوا نقدم الأبحاث ويشتروها من بره، لا، فيه امتحانات، والامتحان في المنهج كامل بدون حذف، إحنا وصلنا المناهج التعليمية لحد بيوت الطلاب من خلال التليفزيون، والمنصات وبـ20 وسيلة، وهنعمل تقييم منضبط، نضمن أن الولاد اتعلموا، مصر لا تحتمل أننا نكبر بدون أن نتعلم، ده واجبنا منقدرش نتأخر فيه".