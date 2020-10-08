فخري الفقي: الاقتصاد المصري بحالة جيدة وينمو رغم كورونا

قال الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن مصر تحتاج أن يكون اقتصادها أكثر صلابة، وبالفعل الإصلاحات مستمرة في الكثير من الملفات الصعبة، كما تحتاج أن تستمر فيما يعرف بـ"الاقتصاد الأخصر"، والتوسع في إنتاج الطافة المتجددة، لتصل إلى 20% من إجمالي الطاقة في مصر بحلول عام 2030، وأن تصل لنسبة 40% بحلول عام 2050، مشيرًا إلى ضرورة الإنفاق في مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي، مشددًا على أن الإصلاح الاقتصادي نهج حياة ويجب أن نعيش به.

وأضاف "الفقي"، في لقاء مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، الخميس، أن هناك مشاريع أخرى مثل تطوير العشوائيات، والتصالح في مخالفات البناء، وهي مشاريع جيدة رغم تكلفتها العالية، مشددًا على ضرورة أن يتحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد رقمي وأكثر ذكاء، ولا يعتمد على الورق وهذا هو التوجه العالمي في الفترة الأخيرة، ولذلك فإن مصر تواكب دول العالم.

وتابع مستشار صندوق النقد الدولي السابق، أن الاقتصاد يجب أن يكون أكثر احتوائية، بمعنى أنه لا يجب ترك بعض الفئات الأكثر احتياجا دون العمل على تطويرها وتنميتها أيضا، مشددًا على أنه يولد حاليا اقتصاد جديد بعد أزمة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن هناك اجتماعات تعقد في الخارج سواء على المستوى الدولي، أو الأوروبي من أجل مساندة الدول التي تحتاج إلى الدعم، حيث يقوم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمساعدة بعض الدول، مشيرا إلى أن مصر شاركت في هذه الاجتماعات، لأن مصر هي الدولة الوحيدة التي نموها بالموجب ضمن 38 اقتصادا ناشئا.

وأكد أن جسم الاقتصاد المصري ككل بحالة طيبة، وينمو بالموجب رغم جائحة فيروس كورونا، رغم أن باقي الدول نموها بالسالب، موضحا أنه يولد حاليا عالم جديد بعد كورونا.