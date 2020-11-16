في مسابقة شباب أسوان يبتكر.. 520 مشروعا ابتكاريا ولجنة للفرز والتقييم

اختتمت لجنة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأسوان، سلسلة اللقاءات التعريفية لمسابقة "شباب أسوان يبتكر" اليوم، برئاسة الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، وتحت غشراف وراعية المحافظ أشرف عطة.

وكان "عطية" وجّه أعضاء اللجنة إلى التواجد الميدانى بمختلف القرى والمدن والمراكز على مستوى المحافظة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وكليات جامعه أسوان لنشر فكر ريادة الأعمال وتعريف الشباب بشروط التقدم للمسابقة ومراحلها المختلفة.

ولاقت المسابقة إقبال منقطع النظير من جميع فئات المجتمع الأسواني بإعتبارها فرصة حقيقية لأصحاب الأفكار الابتكارية حيث بلغ عدد المتقدمين للمسابقة 520 متسابقا من خلال الرابط الإليكتروني والاستمارات الورقية في مكاتب الاستثمار بأسوان ، وبدأت لجان التقييم عقد المقابلات الشخصية بقاعه عروس النيل، أمس، وتستمر على مدار 5 أيام حتى الخميس المقبل للخروج بأفضل 100 فكرة مشروع من المتقدمين.

من جانبها، أشارت الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ، أن "عطية" وجّه إلى إقامة معسكرا مغلقا بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لعدد 100 شاب من المتقدمين بأفضل 100 مشروع ابتكاري في برنامج تدريبي مكثف لصقل المتقدمين بالخبرات ، وتأهيلهم لسوق العمل مع تقديم الدعم اللوجستي والفني والمالي والإداري والتسويقي، بجانب الخدمات غير المالية.

وأوضحت بأنه يشرف علي المسابقة العديد من مؤسسات المجتمع المدني والمحلي مثل مؤسسه أم حبيبيه ومركز سوان كوليدج للتدريب والاستشارات ومؤسسة تروس مصر من خلال تقديم الجوائز لأفضل 10 مشاريع رياديه وتسهيل حصول المتقدمين علي تمويل بفائدة 5% متناقصة من جهاز تنميه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.