محافظ الدقهلية ينعى ضحية الطقس السيئ وينيب "عبد الباقي" للعزاء

نعى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المواطن الفقيد محمد حسان عميد قوات مسلحة بالمعاش، 72 عاما، والذى توفي نتيجة حالة الطقس السيئ التي سادت مساء أمس، وعلى إثرها انهار برج الحمام الخاص به بالدور الخامس أثناء تفقده له أعلى العقار المقيم به بمنطقة حسين بك بمدينة المنصورة.

وقدم محمد عبد الباقي رئيس حي غرب المنصورة، نائبا عن المحافظ واجب العزاء لأسرة الفقيد، كما كلف المحافظ الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية بسرعة صرف إعانة مالية عاجلة لأسرة الفقيد، وأكد المحافظ على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لهم.

وفي سياق متصل تابع الدكتور أيمن مختار، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء أعمال رفع وكسح وشفط تراكمات مياه الأمطار بنطاق مراكز ومدن المحافظة، وذلك استمرارا للأعمال المكثفة التى بدأت مساء أمس عقب سقوط الأمطار، بنطاق المراكز والمدن والأحياء والقرى تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فى هذا الشأن.

وشهدت الشوارع والميادين بنطاق المحافظة، انتشار معدات مجالس المدن، لرفع تراكمات مياه الأمطار، التي هطلت بغزارة على عدد من المدن ومتوسطة على مدن وقرى أخرى.

وأكد محافظ الدقهلية استمرارية رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة ،لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، مشدداً على مواصلة الجهود بجميع مدن وقرى المحافظة حالة سقوط الأمطار ،مشددا على الصيانة الدورية لشبكات الصرف وبالوعات الأمطار والصرف الصحي ،والاطمئنان للوصلات الكهربائية وصيانة أعمدة الإنارة ، وأيضا مراجعة سلامة خطوط الغاز واكد المحافظ الانعقاد الدائم لغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة للمتابعة الجادة حرصا على سلامة المواطنين.

كما وجه محافظ الدقهلية، رؤساء الأحياء والمراكز و المدن ونوابهم ورؤساء القرى للاشراف على الفرق العاملة فى رفع التراكمات مؤكدا على تواجد فرق صيانة الكهرباء وجاهزية كافة المعدات بالوحدات المحلية وكذا فرق النظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار تسقط في حينها

وشددّ على قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز والري والميكانيكا والكهرباء والحماية المدنية، بتواجدهم جنباً إلى جنب مع رؤساء المراكز والمدن للتعامل الفوري مع اى أحداث طارئة.