إحالة الأب المتهم بقتل ابنه لسوء سلوكه بالشرقية لمحكمة الجنايات

قررت النيابة العامة بمركز شرطة أبو حماد، في محافظة الشرقية، بإشراف المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الاثنين، إحالة الأب المتهم بقتل ابنه لسوء سلوكه إلى محكمة الجنايات.

تلقى مدير أمن الشرقية، اللواء إبراهيم عبد الغفار، إخطاراً بورود بلاغ إلى مركز شرطة أبو حماد، بالعثور على جثة شاب يبلغ من العمر 35 سنة، مقيم بالعاشر من رمضان، بالقرب من مستشفى لعلاج الإدمان والأمراض النفسية بدائرة المركز.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث المركز، برئاسة الرائد محمد درويش، رئيس مباحث المركز، لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن الجثة لـ"مدمن مخدرات"، وسبق اتهامه في عدة قضايا سرقة.

تم تشكيل فريق بحث، بالتنسيق بين مباحث مركز شرطة أبو حماد، ومباحث قسم شرطة أول العاشر من رمضان، برئاسة الرائد محمد أسامة، وبإشراف العقيد مصطفى عرفة، رئيس فرع البحث الجنائي بالعاشر من رمضان.

وأسفرت جهود البحث عن أن وراء ارتكاب الواقعة والد المجني عليه، عامل في مصنع منسوجات، يبلغ من العمر 59 سنة، بسبب السلوك السيئ لابنه وإدمانه المخدرات، وتعديه بالضرب على والده ووالدته بشكل مستمر، وسرقة منقولات من المنزل، واتهامه في عدة قضايا سرقة، وتم ضبط الأب المتهم.

وتبين من التحقيقات أن الأب استدرج الابن إلى مستشفى لعلاج الإدمان بأبو حماد، وفي الطريق طلب منه التوجه برفقته إلى مزرعة موالح، تبعد عن المستشفى عدة أمتار، مدعياً أن له مبلغ نقدي لدى صاحب المزرعة، وسيتوجه لأخذه منه، وما أن دخلا إلى المزرعة قام بالاعتداء عليه بسلاح أبيض، وسدد له عدة طعنات، وعندما حاول الابن مقاومته، قام الأب بضربه على رأسه بحجر مما أدى إلى وفاته.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، واعترف الأب بقتل "ابنه" لسوء سلوكه وإدمانه المخدرات، وأضاف أنه لا يشعر بالندم لإنهاء حياة ابنه، بسبب كثرة المشكلات التي كان يفتعلها، وإلحاق الأذى والضرر بالآخرين، بعد تورطه في عدة قضايا سرقة، ومضى قائلاً: "لو رجع بيا الزمن هاقتله تاني".