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محمود مسلم

ضبط 10 آلاف قرص مخدر مع عنصر إجرامي بمطروح: قيمتها 800 ألف جنيه

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الوطن
11:54 ص | الإثنين 16 نوفمبر 2020
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

تمكّنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن مطروح من ضبط (10 آلاف قرص مخدر مختلف الأنواع - مبلغ مالي) بحوزة (عنصر إجرامي – مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح - له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح.

 وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 800,000 جنيه.

 

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