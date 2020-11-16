ضبط 10 آلاف قرص مخدر مع عنصر إجرامي بمطروح: قيمتها 800 ألف جنيه

تمكّنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن مطروح من ضبط (10 آلاف قرص مخدر مختلف الأنواع - مبلغ مالي) بحوزة (عنصر إجرامي – مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح - له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح.

وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 800,000 جنيه.