رئيس جامعة أسوان: يهنئ القيادة السياسية والشعب المصري بذكرى أكتوبر

هنأ الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقواتنا المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ47 لنصر السادس من أكتوبر المجيد.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب، أن قيادت الجامعة، وكل الطلاب والعاملين بالجامعة، يتقدمون بالتهنئة بهذه الذكرى الغالية، على كل المصريين التي لا يزال أثرها خالداً في النفوس، حيث تقدر الجامعة دور القوات المسلحة في الحرب والسلم، كما تثمن الجامعة رسالة قواتنا المسلحة الحالية في دعم المشروعات القومية التي تعمل على دفع عجلة الانتاج والتنمية المستدامة.

وأوضح غلاب، أن انتصارات أكتوبر حققت العديد من المكاسب والنتائج المهمة لمصر على المستوى السياسي والدبلوماسي والعسكري، وكانت نقطة تحول في تاريخ العلاقات الدولية.

وأظهرت روح التحدي، لدى الشعب المصري الجسور الذي يأبي الهزيمة والانكسار ولا يرضى بديلا عن الانتصار رغم المؤمرات التي تحاك ضد هذا الوطن.

وكان محيط ميدان مجمع محاكم أسوان، شهد الجمعة الماضية احتشاد المئات من المواطنيين، للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر، ودعم وتأييد الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى، وحمل المشاركون أعلام مصر وصور الرئيس، وسط إذاعة الأغاني الوطنية وترديد الهتافات المؤيدة للدولة، وذلك بعد دعوة عدد من الأحزاب والقوى السياسية بالمحافظة، دعوا إلى النزول والاحتفال بذكرى نصر أكتوبر ودعم القيادة السياسية والرئيس السيسى بكل ميادين مصر.

وتضمن الاحتفال فقرات غنائية لفرق الفنون الشعبية التابعة لهيئة قصور الثقافة ومديرية الشباب والرياضة، وبعض فرق الفنون الشعبية النوبية، وأكد المشاركون أن نزولهم بمثابة رسالة للقيادة السياسية لإستكمال مسيرة البناء والتنمية والإنجازات التى تحققت لمصرنا الغالية، ودعم الأمن والإستقرار لصالح الأجيال القادمة، وكثفت أجهزة الأمن تواجدها لتأمين الاحتفالات، كما دشنت مديرية الصحة بوابات تعقيم بكورنيش النيل، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا.