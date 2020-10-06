رئيس جامعة أسوان: اعتماد الساعة الناطقة بإذاعة جنوب الصعيد

أعلن الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، اليوم، أنه سيتم اعتماد ساعة الجامعة الناطقة التي تم إنشائها بالحرم الجامعي بصحاري، والتي سيتم افتتاحها قريبا، بإذاعة جنوب الصعيد بأسوان أسوة بساعة جامعة القاهرة.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الحرم الجامعي بصحاري يشهد تطوراً ملحوظاً في مختلف القطاعات التعليمية والإنشائية والرياضية من حيث طفرة إنشائية في الملاعب الرياضية منها إنشاء إستاد الجامعة الرياضي لكرة القدم بالحرم الجامعي بصحاري والذي يسع لألف متفرج.

وكان الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقواتنا المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ47 لنصر السادس من أكتوبر المجيد.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب، أن قيادت الجامعة، وكل الطلاب والعاملين بالجامعة، يتقدمون بالتهنئة بهذه الذكرى الغالية، على كل المصريين التي لا يزال أثرها خالداً في النفوس، حيث تقدر الجامعة دور القوات المسلحة في الحرب والسلم، كما تثمن الجامعة رسالة قواتنا المسلحة الحالية في دعم المشروعات القومية التي تعمل على دفع عجلة الانتاج والتنمية المستدامة.

وأوضح غلاب، أن انتصارات أكتوبر حققت العديد من المكاسب والنتائج المهمة لمصر على المستوى السياسي والدبلوماسي والعسكري، وكانت نقطة تحول في تاريخ العلاقات الدولية.

وأوضح الدكتور أحمد غلاب أنه يشهد الحرم الجامعي بصحاري مجمع ملاعب رياضية متنوعة وعديدة لكرة اليد وكره الطائرة والسلة وجار حاليا إنشاء حمام سباحة لتدريب طلاب كلية التربية الرياضية، وكذلك ملعب للكرة الشاطئية، وملاعب الكرة الخماسية وملاعب التنس.

وأشار الدكتور أحمد غلاب، إلى أنه سيتم افتتاح أكاديمية المقاولون العرب وبالتعاون مع جامعة أسوان، وذلك بإستاد الجامعة الرياضي بصحارى يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساء، وذلك بحضور العاملين بالجامعة وأسرهم مع تقديم فقرات فنية ورياضية وممارسة الأنشطة الرياضية من خلال تواجد مدربين متميزين لجميع الألعاب الرياضية، وذلك في ظل احتفالات انتصارات أكتوبر المجيدة.