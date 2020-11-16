الانتهاء من خط غاز "قبرص-مصر" في 2024-2025

اتفقت مصر وقبرص على مد خط غاز من قبل السواحل القبرصية، بالتحديد من حقل "أفروديت" إلى السواحل المصرية، حيث سيكون جزءاً من إمدادات الغاز القادمة من قبرص للاستهلاك في السوق المصرية، والباقي لإسالته وتصديره إلى أوروبا.

وتبلغ تكلفة إنشاء الخط بين 800 مليون ومليار دولار، لكي يصل الخط من قبرص وحتي مصر، لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصي، الذي تقدر احتياطياته بما بين 3.6 و6 تريليونات قدم مكعبة.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار سعي مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة وتداول الغاز، خاصة لامتلاكها بنية تحتية كبيرة قادرة على استيعاب جميع كميات الغاز التي يتم نقلها إليها من قبل الدول الأعضاء في منتدى دول شرق المتوسط.

بجانب أن مصر لديها محطات لإسالة الغاز قادرة على استيعاب هذه الكميات لإسالتها وشحنها ليتم تصديرها للدول الأوروبية.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من إنشاء الخط خلال العام المالي 2024 - 2025، وهو الوقت الذي تم وضعه للانتهاء من خطة تطوير وتنمية إنتاج حقل أفروديت القبرصي، حسب يورجوس لاكوتريبيس، وزير الطاقة القبرصي.

وقال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في تصريحات صحفية سابقة، إن تفعيل خطوط الغاز من قبرص إلى مصر مرتبط ببدء العمل في حقل أفروديت.

وأضاف أن الخطوط التي ستخرج من قبرص إلى مصر مرتبطة بتنمية الحقل، وعند العمل على إنتاج الغاز سيتم معه مد خط الأنابيب.

واتفقت مصر وقبرص واليونان على إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط ويكون مقره القاهرة، ويضم الدول المنتجة والمستوردة للغاز ودول العبور بشرق المتوسط، بهدف تنسيق السياسات الخاصة باستغلال الغاز الطبيعي، بما يحقق المصالح المشتركة لدول المنطقة.

ويشمل المنتدى 7 دول مشاركة هي "مصر، اليونان، قبرص، إسرائيل، فلسطين، الأردن، إيطاليا".