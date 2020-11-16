حبس المتهمة بقتل زوجها بمعاونة عشيقها في رأس سدر

قررت نيابة جنوب سيناء، المتهمة بقتل زوجها، بمساعدة عشيقها وشقيقه 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، اليوم، بعد أن وجهت لهم تهمة القتل العمد، وجرى ضبط المتهمة وشقيق عشيقها، وجاري البحث عن العشيق.

تعود وقائع القضية إلى الأسبوع الماضي، عندما تلقى اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من قسم شرطة رأس سدر، يفيد بادعاء فتاة اقتحام 5 ملثمين منزلها بقرية "رأس مسلة" التابعة لمدينة رأس سدر بجنوب سيناء، وقيامهم بقتل زوجها، بعدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسده.

وبعرض الأمر على اللواء محمد العناني، مدير إدارة البحث، قرر تشكيل فريق بحث ضم العقيد عمرو السعودي، رئيس فرع البحث بخليج السويس، والعقيد شريف الفقي، رئيس مباحث رأس سدر.

وكشفت التحريات التي قام بها العقيد شريف الفقي، رئيس مباحث رأس سدر، أن الزوجة " ب. ف" 20 عامًا ربة منزل وراء الحادث، خططت له بمساعدة عشيقها وشقيقه لقتل زوجها، بعد أن دست له الأقراص المنومة في الطعام، لارتباطها بـعلاقة عاطفية بأخر، ولا تريد الاستمرار مع زوجها بسبب إساءة معاملة الزوج لها والاعتداء عليها بين الحين والآخر وفقًا لما أدلت به في التحقيقات.

وانهارت الفتاة خلال التحقيقات وقالت في اعترافتها : "اتجوزني غصب عني، وأنا مش قادرة أعيش معاه، كنت عايزة أخلص منه علشان أعيش مع حبيبي اللي بتربطني به علاقة منذ فترة، وهو كان دائما بيضربني وكرهني في حياتي كلها".

وقالت الفتاة في التحقيقات أنه أثناء تواجدها وزوجها ويعمل سائقا، وهو ابن عمها بمنزلهما، فوجئت بدخول 5 مُلثمين قام أحدهم بتكميم فمها ودخل الباقون لحجرة يتواجد بها زوجها، ثم تعدى عليها أحدهم بالضرب ففقدت الوعى، وعقب إفاقتها اكتشفت مقتل زوجها إثر إصابته بعدة طعنات بجميع أنحاء الجسم.

وأثبتت التحريات التي قام بها فريق البحث بالاشتراك مع الأمن العام، كذب ما جاء في أقوال المتهمة، وأن وراء ارتكاب الواقعة كلا من زوجة المجنى عليه وعشيقها " ا. ع " 26 عامًا، وشقيقه "س. ع" 31 عامًا مقيمين بدائرة مركز الصف بالجيزة.

عقب تقنين الإجراءات جرى القبض على المتهمة الأولى، بمواجهتهما بالتحريات أقرت بها، واعترفت بارتكابها الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين، وقررت المتهمة التخلص منه نظراً لزواجها منه رغمًا عنها، ودأبه على إساءة معاملتها، واكتشافه مؤخرًا ارتباطها بعلاقة مع المتهم الثاني، فاتفقت مع الأخير على التخلص منه وقتله.

ويوم الواقعة حضر المتهمان الثاني والثالث لمدينة رأس سدر، وطلبت من شقيقها "طالب" 15 عامًا، إحضارهما لمنزلها دون علمه بمخططها الإجرامي، وقامت بدس أقراص منومة في طعام أعدته للمجنى عليه، وعقب استغراقه في النوم قامت بتسهيل دخول المتهمين الثاني والثالث لمنزلها، وقاما المتهمان بالتعدي على المجنى عليه بطعنه بأسلحة بيضاء بجميع أنحاء الجسم، فأودى بحياته متأثرًا بإصابته، وأرشدت المتهمة عن الأقراص المنومة، وجرى ضبط شقيق العشيق من قبل مأمورية بمشاركة مباحث الجيزة، وجاري البحث عن العشيق الهارب.