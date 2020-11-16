10 خطوات للحصول على ترخيص هدم لمبنى "غير آيل للسقوط"

ترصد "الوطن" جانب من الخدمات التى تقدمها الأحياء بمحافظة القاهرة للمواطنين ومنها كيف يحصل المالك أو المواطن على طلب ترخيص بالهدم للمبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط حيث يجب على صاحب الشأن التوجه إلى الحي المختص وتقديم المستندات التالية:

1- شهادة عقارية من الشهر العقارى بعدم وجود رهونات على العقار

2- صورة بطاقة الرقم القومى

3- عقد ملكية مسجل بالشهر العقارى

4- كشف من مأمورية الضرائب العقارية

5- إقرار من المالك موثق بالشهر العقارى يفيد بعدم وجود مستأجرين بالمبنى

6- رسم كروكي مبين عليه العقار والشوارع المجاورة معتمد من المهندس النقابي

7- عدد 4 صور فوتوغرافية للعقار من 4 جهات

8- إقرار من المالك قبل الشروع بأسبوعين بتقديم إخطار الجهة الإدارية

9- تقديم شهادة إشراف من مهندس معتمد مشتمل على الأسلوب الفني الذى سيتبع فى تنفيذ الهدم وعقد مقاولة وعدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة

10- أن يكون العقار غير مدرج فى كشوف حصر المباني المحظور هدمها

من ناحية أخرى، أعلنت هيئة النظافة والتجميل في القاهرة عن تقديم خدمة مجانية للمواطنين، وهى نقل مخلفات الهدم والتشطيب لحمام أو مطبخ أو مخلفات ردش بسيطة من أى موقع داخل القاهرة وعلى المواطنين الاتصال بالأرقام التالية لرفع المخلفات من الوحدات إلى المقالب العمومية وهى 29223410، أو 26843759 للاستفادة من الخدمة.

وأكدت هيئة النظافة، أن الخدمة تعمل على نظافة الشوارع، ومنع إلقاء أي مخلفات قمامة، أو تراكمات هدم بالشوارع، ومنع التخلص من أي مخلفات بشكل عشوائي، مؤكدة على أنه على المواطن الاتصال بالأرقام الموضحة لإبلاغ رسالته وفى حينها تقوم الهيئة بالتحرك لإزالة التراكمات أو المخلفات محل البلاغ.

وأشارت إلى أنها تعمل على تقديم الخدمة للمواطنين من أجل بيئة نظيفة والحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع القاهرة، ومواجهة ظاهرة تخلص بعض سيارات النقل وعربات الكارو من مخلفات المباني في الطرق مما يؤدى إلى إيذاء المارة وتعطل حركة المرور.

ومن جانبه، قال المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، إن الشركة تهدف إلى تقديم خدمة صرف صحي متميزة وآمنة ومستديمة بأعلى جودة وكفاءة للوصول إلى رضاء المواطن والحفاظ على الصحة العامة والبيئة المحيطة، مؤكدا أن استدامة خدمات المياه والصرف الصحي أحد أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأكد أن الشركة خصصت ضمن هيكلها الإداري إحدى الإدارات المسئولة عن التحكم فى الصرف الصناعي لإحكام الرقابة على الصرف النهائى للمنشآت الصناعية بالقاهرة الكبرى ومدينة شبرا الخيمة، ومنح الموافقة على استكمال إجراءات إصدار تراخيص التشغيل أو تجديدها للمنشآت الصناعية، والحفاظ على منظومة الصرف الصحي وخفض تكاليف التشغيل والصيانة.