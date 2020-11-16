بعد أزمة الثلوج.. الدقهلية تبحث إنهاء مشروع تطوير العشوائيات

بحثت محافظة الدقهلية معوقات عمليات تطوير المناطق العشوائية في المنصورة وبلقاس التي تتعلق بالجوانب الفنية والمالية، وضرورة الانتهاء من هذا الملف، في أعقاب هطول ثلوج تأثرت بها المحافظة يوم السبت الماضي، وكانت المناطق العشوائية أكثر المنطق تضررا.

وتابعت منال الغندور السكرتير المساعد لمحافظة الدقهلية، تنفيذ الأعمال الجارية لتطوير العشوائيات بنطاق محافظة الدقهلية في اجتماع، اليوم، بحضور مسئولي الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات القائمة على التنفيذ، ومسئولي صندوق تطوير العشوائيات، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وتكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات، وبتكليف من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية .

واستعرض الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بالجوانب الفنية والمالية لأعمال المشروع وما تم إنجازه فى المناطق العشوائية فى كل من "سندوب بالمنصورة" ، و"منطقة سوق ستوته بين شوارع محمد فتحي، والجلاء، والسيد سليم، والثانوية " و "منطقة وسط المدينة ببلقاس"

وتقرر خلال الاجتماع إزالة كافة المعوقات المتعلقة بقطاعات المرافق لإتمام الأعمال الجارية وسرعة التنفيذ للتطوير بمناطق المشروع كما تقرر انهاء كافة المستخلصات بكافة الأعمال التى تم تنفيذها للحصول على دفعة تمويل جديدة وكذا قيام لجنة الإشراف الميداني على اعمال المشروع بالمتابعة المستمرة والتعامل الفوري مع أي معوقات بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية،

وشددت منال الغندور خلال الاجتماع علي ضرورة التزام الشركة القائمة على التنفيذ بجدول زمنى تفصيلي بالتنسيق مع اللجنة الفنية ولجنة الإشراف، وفقا لبرنامج محدد للانتهاء بالكامل من مشروعات التطوير المشار إليها، وضرورة الالتزام بالمخططات المعدلة لأعمال مياه الشرب والصرف الصحي ، والكهرباء، والوصلات المنزلية لمياه الشرب، وكذا حنفيات الحريق بمناطق التطوير فى تلك المواقع .

وشددت السكرتير العام على أهمية التنسيق التام مع كافة قطاعات المرافق لتيسير اعمال التنفيذ بمواقع التطوير، واعداد تقارير أسبوعية عن الأعمال التى تتم ومتابعة الأعمال بمواقع التطوير على الطبيعة من قبل لجنة الإشراف على المشروع ..

حضر الاجتماع وكيل وزارة الإسكان ورئيس حي غرب المنصورة ورئيس مركز ومدينة بلقاس، ورئيس ومسئولو شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومسئولي العشوائيات، والعقود ، والشئون القانونية والمرافق، ومياه الشرب، والتخطيط ، والشئون الهندسية ، والمتابعة.