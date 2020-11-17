لو هتسافر.. اعرف الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من كورونا

بسبب الظروف التي يمر بها العالم، الذي هاجمته موجة ثانية شرسة من فيروس كورونا، تتخذ الحكومة المصرية عددا من الإجراءات الاحترازية والتي من شأنها تقليل انتقال العدوى، وفي نفس الوقت تسمح بالتعايش بشكل شبه طبيعي، ومنها الخطوات التي يجب اتباعها في حالة السفر للسياحة أو العمل.

وأصدرت وزارة السياحة والآثار الدليل الاسترشادي للتعريف بالضوابط والاشتراطات الوقائية التي يجب تطبيقها في جميع المنشآت السياحية، ومنها ما ينظم الرحلات البحرية والغوص، وتستعرض "الوطن" أهم تلك الإجراءات التي يجب اتباعها في حالة السفر أو السياحة، والتي جاءت كالآتي.

الإرشادات للعاملين بمراكز الغوص والسنوركل والأنشطة البحرية

يجب أن يكون العامل على وعي كامل بأعراض الفيروس وسبل الوقاية.

قياس درجة حرارة جميع العاملين يوميًا.

إلزام جميع العاملين بارتداء الكمامات.

الالتزام بتنظيف معدات الإيجار بارتداء القفازات.

تخفيض حجم العمالة بالمنشأة لضمان التشغيل الأمن.

المدة البينية لحصول العاملين بالمدن الساحلية علي إجازات هي 60 يوما.

وقف من يعانون من أعراض مرضية عن العمل لحين اختفاء الأعراض.

اشتراطات منطقة الاستقبال وكل الأماكن داخل مراكز الغوص والأنشطة البحرية

توفير المطهرات ومعقمات الأيدي بكافة الأماكن، استخدام أقلام أحادية الاستخدام.

وضع لوحات إرشادية عن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى باللغات المختلفة.

منع غير العاملين أو الممارسين للغوص والأنشطة البحرية من الدخول أو التواجد في المنشأة.

التشجيع على التعامل ببطاقات الدفع الإلكتروني.

ترك مسافة لا تقل عن 2 متر بين كل مائدة وأخرى ولا تقل عن متر على الأقل في حجرات التدريب.

تنظيف وتطهير الأسطح.

الالتزام بتقديم قائمة بأسماء وبيانات المشاركين والقائمين على رحلات السفاري.

اشتراطات تنظيف وتعقيم المعدات

تعقيم المنظم، قناع الوجه والسنوركل، جهاز معادل الطفو، بدلة الغوص عن طريق غمرها في محلول تبيض الكلور بتركيز 10%.

تنظيف وتطهير كل المعدات بعد كل استخدام.

الالتزام باستخدام كل شخص المعدات الخاصة به طوال الرحلة وعدم مشاركتها أو خلطها مع معدات الآخرين.

غسل معدات الأنشطة البحرية الخاصة بالكايت سيرف، ويند سيرف، التزلج على المياه، الباراشوت وتركها لتجف في الشمس لمدة تزيد عن ساعة.

اشتراطات التواجد على متن اليخوت السياحية والقوارب

العمل بنسبة 50% من إجمالي الطاقة الاستيعابية.

قياس درجة حرارة الركاب والطاقم قبل الانتقال من محال إقامتهم أو في المركز وقبل التوجه إلى السقالات.

الالتزام بارتداء الكمامات خلال التواجد في وسائل النقل.

الالتزام بإجراءات التعقيم والتطهير لكل الأسطح.

تشجيع الزائرين على إحضار الأكواب وأدوات المائدة الخاصة بهم، وفي حالة عدم إمكانية ذلك يتم استخدام أكواب وأدوات أحادية الاستخدام.

الالتزام بالمسافات الآمنة عند نزول الأفراد المياه وللخروج منه.

توفير كل أدوات الإسعافات الأولية.

توفير خافض للحرارة على متن اليخوت وفي مقر المنشآت.

طلب الوجبات على متن اليخوت أو القوارب من خلال قوائم الطعام.

إجراءات في حالة وجود إصابة بالفيروس على متن يخوت السفاري

تخصيص أحد الكبائن على متن اليخت للحجر الصحي.

إبلاغ الطاقم إذا شعر أحد الزائرين أو أحد أفراد طاقم اليخت بأي من الأعراض.

تقليل استخدام تكييف الهواء داخل الكبائن.

ضوابط تشغيل وسائل النقل السياحي

الالتزام بالضوابط المقررة لنسب التشغيل، 50% كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية، مع ترك مقعد شاغر بجوار كل راكب، في الأتوبيس والسيارة الكهربائية، والالتزام بعدد 2 راكب بحد أقصى في الليموزين.

عدم السماح للركاب بالجلوس في المقاعد الأمامية، بالليموزين والسيارات الكهربائية.

توفير مطهرات ومعقمات الأيدي، وإجراء التنظيف والتعقيم المستمر، والتهوية الجيدة قبل وبعد كل رحلة.

التزام الركاب والسائقين بارتداء الكمامة طول الوقت أثناء الرحلة.