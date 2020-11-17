محمد محيي يكشف سبب ابتعاده عن الساحة الغنائية: "الثورتان السبب"

كشف الفنان محمد محيي عن سبب ابتعاده عن الساحة الغنائية خلال الفترة الماضية وذلك خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc".

وقال محيي إنه كان يجهز عملا جديدا لطرحه للجمهور ثم حدثت ثورة يناير، مشيرًا إلى أن المود العام تغير وقتها وعمل على تغيير فكرة أغنيته وبعدما أوشكت على الخروج حدثت ثورة يونيو، لافتًا إلى أن ذلك أجبره على تغيير الألحان والأغاني التي كان يعمل عليها بسبب الحالة العامة التي كان يعيشها الشعب المصري.

وأكد محيي أنه يقيم أغلب أوقات العام في محافظة جنوب سيناء: "أنا مجنون بجنوب سيناء عموما ومنطقة شرم الشيخ ودهب وبحب الغطس جدا وبحب الصيد وبحب البحر مع إني قاهري شبراوي من شبرا وبحب النيل لأنه من الحاجات اللي بتفرق معايا نفسيا لحد دلوقتي".

ولفت محيي انه يمارس الفن في منزله في شرم الشيخ مشيرًا أنه قام بعمل بعض المشاريع هناك ولكنها فشلت "انا فاشل جدا في الحاجات دي".