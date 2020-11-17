إصابة 7 بينهم 3 ممرضات في حادثين على الطرق ببني سويف

أصيب 7 أشخاص، بينهم 3 ممرضات، في حادثي سير على الطرق بمحافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، وجرى نقلهم إلى المستشفى الجامعي والمستشفى التخصصي ببني سويف، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

ففي الحادث الأول، أصيبت 3 ممرضات من طاقم مستشفى بنى سويف الجامعي، فى حادث تصادم "توكتوك" مع سيارة ملاكي، على طريق "ناصر بهبشين"، المتفرع من الطريق الزراعى ببنى سويف، أثناء ذهابهن إلى العمل، وتم استدعاء عدد من سيارات الإسعاف، حيث تم نقلهن إلى مستشفى الجامعة للعلاج.

وتلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً بالحادث من شرطة النجدة، ووجه على الفور، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ الجهات المعنية من إسعاف ومرور ورجال المباحث، وتبين اصطدام سيارة ملاكي مع مركبة "توكتوك"، بسبب السرعة الزائدة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من "نور الهدى عبد الله علي"، 23 سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، و"نورهان عبد الناصر علي"، 26 سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقه و كسر بالذراع الأيسر، و"رشا عبد الحكيم عبد المعبود"، 28 سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقه، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وفي الحادث الثاني، أُصيب 4 أشخاص في انقلاب "توكتوك" على الطريق الصحراوي الشرقي القديم، قرب قرية "العلالمة"، وتم نقلهم إلى المستشفى التخصصي، وهم "فتحية صادق سعيد"، 50 سنة، مقيمة عزبة "علي حمودة"، مصابة باشتباه كسر في الذراع الأيسر، و"فتحية محمد سيد"، 30 سنة، مصابة بخلع في الكتف الأيمن، و"رمضان محمد سيد"، 9 سنوات، طالب، مصاباً باشتباه كسر في الذراع الأيمن، و"بدوي عبد الظاهر بدوي"، 27 سنة، سائق، مصاباً باشتباه كسر في الذراع الأيسر.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.