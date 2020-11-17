وزير الطيران: تخصيص آخر صفين بالطائرة لمن يظهر عليه أعراض كورونا

أكد الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات الجديدة، مع بداية ظهور فيروس كورونا، بعضها يقوم به المسافرين، والبعض الآخر تتخذه الأطقم الطائرة، وهناك احتياطات تتخذها سلطة الطيران المدني، وشركة الميناء، وسلطات الحجر الصحي، لتتضافر جميع هذه الجهود للحد من انتشار الفيروس.

وأضاف عنبة لـ"الوطن"، أن جميع العاملين بقطاع الطيران المدني، يحرصون على تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة والوقائية المشددة، حرصا على سلامة المسافرين والسائحين، والعاملين بالمطار، بداية من دخول القادمين من الخارج لاستقلال الرحلات، ومرورا بنزولهم إلى صالات الوصول، وحتى خروجهم من أبواب المطارات المصرية.

وتابع أن هناك إجراءات يجب على المسافر اتخاذها قبل الصعود على متن الطائرة، إذ يتوجب على المسافرين القادمين من دول يتفشى بها فيروس كورونا إلى حد الوباء تقديم فحص طبي حديث قبل موعد السفر بـ48 ساعة كحد أقصى، ويلتزم المسافرون بمراعاة المسافات الآمنة فيما بينهم، سواء في صفوف الانتظار أو عند الصعود والنزول من الطائرة.

الطيران: الكمامات إجباري داخل الطائرات

ومن جانب الشركات، يتم تعقيم وتطهير الطائرة بالكامل عقب كل رحلة، فضلا عن ارتداء الكمامات إجباريا داخل الطائرة للركاب وأطقم الضيافة، وتقديم الوجبات الجافة والمشروبات المعلبة فقط، مع توفير المطهرات والقفازات والكمامات على الطائرة في حقيبة خاصة لكل مسافر.

كما تم حظر توزيع أي مطبوعات ورقية على متن الطائرات، فضلا عن تخصيص أماكن لذوي الأمراض المزمنة الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة، وتخصيص آخر صفين بالطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أي أعراض مرضية، وتخصيص دورة مياه مستقلة مع الإبقاء على أحد أفراد طاقم الضيافة لخدمتهم.

وشدد عنبة على الالتزم بإجراء عمليات التعقيم والتطهير بجميع مطارات الجمهورية، مع التزام العاملين بالمطار بقواعد السلامة الصحية، والالتزام بارتداء الكمامات لجميع المتواجدين داخل المطار، والالتزام بالمسافات الآمنة بين الأشخاص، وقياس درجة حرارة الجميع من خلال الكاميرات الحرارية، وأجهزة الحرارة، ويتم التفتيش بشكل دوري للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة والتباعد الاجتماعي حفاظاً على سلامة المسافرين.