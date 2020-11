ندوة لـ"النقد الدولي" لمناقشة آثار كورونا على الدول العربية.. الخميس

ينظم صندوق النقد الدولي، بالتعاون مع Policy Center for the New South مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، وصحيفة "ذا ناشيونال" The National الإماراتية، جلسة نقاش إلكترونية تتناول تخفيف الآثار طويلة المدى لجائحة "كوفيد-19" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يوم الخميس 19 نوفمبر، في الساعة الثالثة بعد الظهر، بتوقيت مصر.

وتضم جلسة النقاش، التي تديرها مينا العريبي، رئيس تحرير جريدة ذا ناشيونال، كلا من جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، ورانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي بمصر، وكريم العيناوي، رئيس مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، وآلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم.

وتهدد الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي جلبتها جائحة "كوفيد-19" بإلحاق ضرر طويل المدى في اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولا سيما بالنظر إلى مواطن الضعف المسبقة في المنطقة، ولكن مع مزيج السياسات الصحيح تستطيع البلدان الحد من استشراء الأضرار والوصول إلى مسار لبناء مستقبل اقتصادي أقوى، وأكثر صلابة وشمولا لكل شرائح المجتمع، بحسب "الصندوق".

ويبحث الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO) لعام 2020-2021 (عدد أكتوبر 2020)، مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة باحتمال أن تؤدي الأزمة الاقتصادية الحالية إلى أثر طويل الأجل، منها شأن تأثير الإغلاقات العامة على الخدمات، والتراجع النسبي في المركز المالي لشركات المنطقة، وإمكانية استمرار البطالة المرتفعة وتفاقم الفقر وعدم المساواة، ما يساهم في خلق سيناريو تستمر فيه ظلال التداعيات الاقتصادية للجائحة مخيمة على الآفاق طوال العقد القادم في المنطقة.

وستتناول جلسة النقاش كثيرا من جوانب التحديات القادمة، وكيف تستطيع البلدان اتخاذ خطوات لتخفيف آثار الأزمة على المدى الطويل، وإرساء ركيزة لإعادة البناء نحو اقتصاد أقوى.