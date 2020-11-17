15 إجراءً احترازيا بالمساجد والكنائس لمواجهة كورونا: حتى لا تغلق ثانية

تتخذ دور العبادة العديد من الإجراءات الاحترازية في مواجهة كورونا وخصوصًا في ظل توقعات بموجة ثانية من الفيروس المستجد مع دخول فصل الشتاء، تزامنًا مع استمرار فتح المساجد والكنائس للمصلين بعد أشهر من الإغلاق كإجراء احترازي ضد تفشي العدوى.

وكان الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أعلن أمس أنَّه تمّ تسجيل 242 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

إجراءات احترازية إضافية في نوفمبر تتبعها الكنيسة لمواجهة كورونا

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اتخاذ إجراءات احترازية جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، تمثلت في:

1- إيقاف جميع الرحلات والخلوات والأيام الروحية.

2- قصر الافتقاد على الاتصال الهاتفي.

3- إيقاف صلوات الثالث وقاعات العزاء وصلاة الحميم حتى تتحسن الأوضاع.

4- استمرار إقامة القداسات بكل كنائس الكرازة المرقسية، على ألا تزيد نسبة المشاركين فيه على 25% من سعة الكنيسة، أي فرد واحد فقط في كل دكة، مع تطبيق كل الإجراءات الصحية الاحترازية، ويمكن تقليل هذه النسبة وفقًا للوضع الصحي الخاص بكل إيبارشية. وينطبق ذلك أيضًا على صلوات الأكاليل والجنازات، والمعاهد والمراكز التعليمية الكنسية بكل مستوياتها وأشكالها.

5- يُسمح باستمرار الخدمة في مدارس الأحد والاجتماعات بالقطاعات الرعوية التابعة للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالقاهرة والإسكندرية بنسبة 25%، ويُترك للمطارنة والأساقفة تقدير الموقف كل في إيبارشيته، وفقًا للوضع الصحي بكل إيبارشية سواء بالاستمرار الجزئي أو الإيقاف التام لحين تحسن الأوضاع.

وأضافت الكنيسة، في بيانها: "نصلي أن يبقي الله أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام، وأن يحفظ مصر وشعبها وكافة شعوب العالم من كل سوء".

تشديدات مستمرة من الأوقاف لاتباع الإجراءات الاحترازية

وفي يونيو الماضي، عادت المساجد لتستقبل صلاة الجماعة، بعد غياب استمر لأكثر من 90 يوماً، منذ صدور قرار تعليقها فى 21 مارس الماضي، وسط العديد من الإجراءات الاحترازية وتجددت التشديدات على اتباع الإجراءات الوقائية مع دخول فصل الشتاء حيث أكّد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لجميع الأئمة ضرورة الالتزام بكل الإجراءات، حتى يمكن مواصلة فتح المساجد، المتمثلة في:

1- الالتزام التام بموضوع خطبة الجمعة والوقت المحدد لها بـ10 دقائق مراعاة للظروف الراهنة.

2- التنبه المستمر سواء في صلاة الجمعة أو في سائر الصلوات لمتابعة التطبيق التام لجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية ومراعاة علامات التباعد.

3- الالتزام بارتداء الكمامة عند دخول المساجد.

4- اصطحاب المصلى الشخصي.

5- استمرار جميع الإجراءات الوقائية من عدم فتح المجال لزيارة الأضرحة.

6- عدم السماح بصلاة الجنائز أو أي مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها.

7- عدم فتح دورات المياه.

8- فتح المساجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وغلقها بعد الصلاة بـ10 دقائق.

9- تعليق الدروس والندوات

10- عدم السماح بإقامة أي أمسيات دينية أو ابتهالية أو خلافه.