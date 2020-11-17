الهجرة تدعو أبناء المصريين بكندا للمشاركة في "اتكلم مصري" الأحد المقبل

دعت وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، أبناء المصريين في كندا إلى التسجيل للانضمام إلى معسكر "اتكلم مصري" المقرر عقده يومي الأحد والإثنين المقبلين، وذلك في ضوء المبادرة التي أطلقتها الوزارة.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنه إيمانًا بضرورة ترسيخ الهوية الوطنية لدى أبنائنا بالخارج وتشجعيهم على التحدث باللهجة المصرية في ضوء مبادرة "اتكلم مصري"، دعت وزارة الهجرة أبناءنا في كندا من الفئة العمرية 6 إلى 14 سنة، بصحبة أولياء أمورهم، إلى الانضمام لمعسكر "اتكلم مصري" الذي سينعقد على مدار يومين السبت والأحد القادمين من الساعة 5 مساءً حتى 9 مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك عبر تطبيق "زووم".

ولكل من يرغب في الاشتراك في معسكر "اتكلم مصري" عليه أن يسارع بالتسجيل في النموذج المتاح على الرابط التالي: https://docs.google.com/.https://adminlive.elwatannews.com/1FAIpQLSe8Ijaud78.https://adminlive.elwatannews.com/viewform...

ويعتبر معسكر "اتكلم مصري" في كندا هو المعسكر الثالث للوزارة، وقد اصطحبت وزيرة الهجرة في معسكر دولة الإمارات الطفل المصري "جو" والذي كان مقيما في دولة الإمارات أيضا، حيث رحب "جو" بزملائه المشاركين في المعسكر وأخذ يتبادل معهم الحديث، وشكرت أولياء أمور الأطفال على اهتمامهم الكبير بانضمام أبنائهم إلى هذا المعسكر، وحرصهم على التمسك بالعادات والتقاليد المصرية لديهم ولدى أبنائهم، الأمر الذي لمسته حين تحدث مع الأبناء.

وتحدثت الوزيرة مع الأطفال المشاركين عن دور وزارة الهجرة وقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بعودة الوزارة من جديد، وأخذت تتبادل معهم الحوار حول مدى معرفتهم بالعادات والتقاليد المصرية من بينها الأكلات والأمثال الشعبية وبعض المصطلحات، وضرورة أن يكونوا قدوة في مجتمعاتهم الخارجية ليعكسوا صورة إيجابية عن مروءة وشهامة المصريين، مشيرة إلى الإطلاق الرسمي الذي أعلنته الوزارة مؤخرًا لمبادرة "اتكلم مصري" ودخولها حيز التنفيذ، حتى يتعلموا اللهجة المصرية بما يسهم في تسهيل تعاملهم مع أشقائهم في مصر عند زيارتها.