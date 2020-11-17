اليوم.. لجنة إعداد لائحة "الشيوخ" تحسم الجدل حول تشكيل الائتلافات

تحسم لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ ‪ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، عدد من القضايا الجدلية بشكل نهائي، وعلى رأسها الجدل حول تشكيل هيئات ائتلافية، كما هو الحال في مجلس النواب.

وشهدت الاجتماعات السابقة داخل مجلس الشيوخ جدل حول تشكيل الائتلافات البرلمانية داخل المجلس، حيث يرى البعض ضرورة تشكيلها، بينما يختلف أخرون باعتبار أن مهام مجلس الشيوخ تختلف عن مجلس النواب.

ومن المقرر أن يشهد اجتماع اليوم التصويت على الصياغة النهائية للائحة التي تتضمن 306 مادة، بعد حسم المواد الخلافية.

وكان المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، أشار إلى احتمالية عقد جلسة عامة مبكرة عن الموعد المحدد سلفا في ‪29 نوفمبر‬ لمناقشة مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، إذا ارتأى رئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ذلك في ضوء انتهاء لجنة إعداد اللائحة من مناقشتها.

ولفت إلى أن هناك اتجاها بأن يتم إرسال مشروع اللائحة بعد الانتهاء منها إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها وضبط الصياغة‪.‬

ونوه أمين عام مجلس النواب، إلي أنه لم يتم حسم مسألة إرسال مشروع اللائحة إلي مجلس النواب مباشرة أو مجلس الوزراء الذى يقوم بدوره في إرسالها لمجلس النواب من عدمه، علي أن يترك حسم هذه المسألة للجلسة العامة.

وحول الجلسات المُشتركة بين المجلسين؛ قال "عتمان" إنه ليس هناك ما يدعو لذلك بحسب الاختصاصات الحالية لمجلس الشيوخ، إلا إذا دعا رئيس الجمهورية إلى اجتماع مشترك، كما أوضح أنه من المقترح أن يضُم المجلس 14 لجنة نوعية حتى الآن‪.‬

وكشف المستشار محمود إسماعيل عتمان الآمين العام لمجلس الشيوخ أنه تم الاتفاق على المواد الخلافية ،ومن بينها المادة الخاصة بالشعبة البرلمانية، حيث اقترحت اللجنة مشاركة مجلس الشيوخ لمجلس النواب فى تمثيل مصر كشعبة برلمانية واحدة فى الاتحاد البرلماني الدولى.‪ ‬

وأكد أن اللائحة تناولت اختصاصات مجلس الشيوخ وفقا للمادة 248 و249 من الدستور المصرى، تفصيلا بإيضاح معني توسيد دعائم الديمقراطية والمقومات الاساسية للمجتمع وترسيخ النظام الديمقراطى بما هو متفق عليه.