لو عايز عربية بمليون جنيه.. كيف تحصل عليها بالتقسيط 7 سنوات بدون ضامن؟

يسعى كثيرون إلى الحصول على سيارة خاصة، أملا منهم في توفير ما يتم إنفاقه على المواصلات في المصروف الشهري، وخصوصا إذا كان استخدامها لأسرة ذات عدد أفراد كبير.

وتقدم عدد من البنوك قرض السيارة بسعر يصل لمليوني جنيه أو أكثر وبدون ضامن، وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل الحصول على قرض السيارة في عدد من البنوك مثل بنك مصر والبنك الأهلي المصري بدون ضامن، كالتالي:

قرض السيارة في بنك مصر

الشروط العامة للحصول على قرض السيارة

- يتميز بنك مصر بأنه يمنح معدل عائد تنافسي.

- حدد البنك الحد الأدنى للعمر 21 عاماً، والحد الأقصى للحصول على قرض السيارة 65 عام عند تاريخ استحقاق المرابحة، شرط ألا يتجاوز تاريخ نهاية المرابحة وتاريخ انتهاء الخدمة للموظفين.

- يصل الحد الأقصى لقيمة المرابحة إلى مليوني جنيه.

- نسبة التمويل تصل إلى 100% من قيمة السيارة.

- الحد الأقصى لمدة المرابحة تصل إلى 96 شهرًا.

- لا يشترط وجود ضامن للحصول على قرض السيارة.

المستندات المطلوبة

- طلب الحصول على مرابحة سيارة.

- صورة من بطاقة الرقم القومي تكون سارية.

- إيصال مرافق حديث (غاز/كهرباء/مياه/تليفون) على مقر الإقامة.

- عرض سعر بالسيارة المطلوبة تمويلها.

الفئات التي يتم منح التمويل لها

- المصريون والأجانب أصحاب ومستحقو المعاش بتعهد تحويل المعاش ودون تعهد تحويل المعاش.

- أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية بإثبات الدخل.

- الموظفون بتعهد جهة العمل وتحويل الراتب القسط الشهري.

- الموظفون بشهادة إثبات الدخل.

- أصحاب الأوعية الإدخارية.

قرض السيارة في البنك الأهلي المصري

مميزات قرض السيارة في البنك الأهلي المصري

- يمكن للعميل أن يحصل على قرض السيارة دون ضامن.

- يمكن الحصول على قرض السيارة بسعر عائد تنافسي.

- تمويل يصل إلى 100% من سعر السيارة.

- قيمة التمويل تصل حتى مليون جنيه.

- فترات سداد مختلفة تبدأ من عام حتى 7 أعوام.

- برامج خاصة لموظفي الشركات.

- حد أدنى لصافي الدخل الشهري يبدأ من 1500 جنيه.

- يمكن الحصول على قرض السيارة دون مصاريف استعلام ائتماني.

- دون مصاريف فتح حساب.

شروط الحصول على قرض السيارة

- ألا يقل عمر المقترض عن 25 عاما، ولا يزيد عن 65 عاما في نهاية القرض لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

- ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما، وألا يزيد عن 60 عاما في نهاية القرض للموظفين.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض السيارة

- صورة من بطاقة الرقم القومي وتكون سارية.

- الحصول على فاتورة مرافق وتكون وفقا للسياسة المعتمدة.

مصرف أو ظبي الإسلامي

مزايا قرض السيارة

- تتراوح قيمة المقدم بين 15% و20%من قيمة القرض.

- تصل فترة سداد قيمة القرض إلى 5 سنوات.

- تمويل يبدأ من 20 ألفا ويصل قيمة التمويل إلى مليون جنيه مصري، في حالة إذا كان العميل يقترض بضمان مبلغ مالي تم إيداعه بالبنك.

- ويصل إلى مليون جنيه حال عدم وجود مبلغ مالي للعميل في البنك.

- أسعار فائدة تنافسية طبقا لعقد المرابحة والشريعة الإسلامية.

المستندات المطلوبة

- شهادة معتمدة ببيان مفردات الراتب الشهري أو خطاب معتمد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط.

- طلب تمويل شراء السيارة يتم استيفائه من فرع البنك.

- صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل تكون سارية.

- صورة من جواز السفر للأجانب تكون سارية.

- بيان يعرض سعر السيارة من موزعين السيارات المعتمدين لدى البنك.