طقس الأربعاء: شبورة ورياح وبرودة وأمطار خفيفة إلى متوسطة ببعض المناطق

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا، الأربعاء، إذ يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

فيما يسود ليلاً طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء، إذ تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب وشرق البلاد بامتداد منخفض السودان.

وأضاف الخبراء أنّه تتكون الشبورة المائية صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري، كما تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة 30% تقريبًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية "الإسكندرية - مطروح - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش".

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.1 إلى 1.7 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 25 16

الإسكندرية 24 17

وادي النطرون 24 17

طنطا 24 16

شبين الكوم 24 16

دمنهور 24 17

بلطيم 23 17

مطروح 21 14

السلوم 20 14

سيوة 22 12

بورسعيد 24 18

دمياط 23 18

الزقازيق 25 16

المنصورة 24 16

الإسماعيلية 26 15

السويس 25 16

العريش 24 17

رفح 24 15

رأس سدر 26 15

نخل 24 08

نويبع 27 20

طابا 25 19

كاترين 19 08

الطور 25 18

شرم الشيخ 28 20

الغردقة 27 18

مرسى علم 26 18

الفيوم 26 15

بني سويف 26 14

المنيا 26 13

أسيوط 26 13

سوهاج 26 15

قنا 27 15

الأقصر 28 13

أسوان 28 15

إدفو 28 15

أبوسمبل 26 15

الوادي الجديد 27 13

شلاتين 30 20

أبورماد 29 19

حلايب 27 22

رأس حدربة 28 20