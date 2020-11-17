"عبدالرازق": تنسيق بين الشيوخ و"البرلمان العربي" لدعم القضايا العربية

زار وفد من البرلمان العربي برئاسة عادل العسومي، مجلس الشيوخ اليوم.

وأكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ فى بداية اللقاء، أن المرحلة المقبلة، ستشهد تعاون وثيق بين مجلس الشيوخ والاتحاد البرلماني العربي، لدعم أواصر الثقة.

وقال: نأمل في اتخاذ مزيد من الخطوات، استكمالا للمسيرة الطويلة للكيان الراقي العظيم، الذى يجمع بين البرلمانات العربية.

وأشاد عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، بموقف مصر برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من دعمها للقضايا الإقليمية "مصر لها مكانة مرموقة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولها مكانه خاصة".

وقال: نحرص على التعاون بين الشيوخ، وندعم القضايا التي تتبناها مصر، وسيكون هناك تعاونا ملموسا مع مصر ومع المنطقة العربية خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن التعاون مع المجالس التشريعية والعربية مستمر، ونحرص على التعاون والتنسيق مع جمهورية مصر العربية، ونتمنى لكم كل النجاح.

وأضاف"العسومي": نقدم الدعم لجمهورية مصر العربية، لما تقوم به من خطوات لدعم والدفاع عن قضايا الأمة العربية.

ويُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردى، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.

وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.ويختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته