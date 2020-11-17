غدا.. انطلاق مهرجان "أوستراكا" للفنون التشكيلية بشرم الشيخ

تستقبل مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، مهرجان "أوستراكا" للفنون التشكيلية غدًا الأربعاء، ويستمر خلال الفترة من 18 حتى 24 من شهر نوفمبر الجاري، وسط إجراءات وقائية مشددة.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريح له، اليوم، إن المحافظة انتهت من الاستعدادات الخاصة بالمهرجان في دورته الثالثة من منتدى فنون شباب العالم بشرم الشيخ، مع إتباع كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد خلال تنظيم المهرجان.

وأكد المحافظ استقبال المشاركين في المهرجان غدًا، بعد النجاح الذي شهدته الدورة الأولى والثانية للمهرجان على مدار عامين، وتأكيدًا لتوجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام بمختلف الفنون والمبدعين من شباب العالم.

وأعلن الفنان التشكيلي، محمد حميدة، مؤسس أوستراكا للفنون، ومنظم المهرجان، عن مشاركة 100 فنان تشكيلي من المبدعين من دول العالم، وتضم فعاليات المهرجان، مهرجانًا للرسم والتشكيل على قوارب التزحلق على الأمواج، وورشة لفنون أطفال المدارس من القاهرة وشرم الشيخ، بالإضافة إلى أكبر ورشة فنون للرسم على المراكب و"السيرف بورد" والتصوير.

وأكد مؤسس أوستراكا للفنون، أنه من المقرر تنظيم معرضا للفنون التشكيلية، للأعمال التي جرى تنفيذها خلال الورش الفنية، وتكريم ضيوف المنتدى من كبار الفنانين حول العالم، وإهداء محافظة جنوب سيناء مجسمات فنية لتزيين مدينة شرم الشيخ بأعمال فنية عالمية.