افتتاح مشروع تأهيل طلاب الفرق النهائية لسوق العمل بجامعة حلوان اليوم

يستعد مركز التطوير الوظيفي "CDC" بجامعة حلوان، اليوم، لإطلاق مشروع تأهيل طلاب الفرق النهائية لسوق العمل "CAREERY"، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة حنان كمال مدير المركز.

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، إن مشروع "CAREERY"، يقدم لطلاب الفرق النهائية مجموعة من الدورات التدريبية المؤهلة لسوق العمل منها دورة مهارة البحث عن وظيفة، ودورة إدارة الذات، وذلك بصورة مجانية، موضحًا أن الدورات التدريبية المقدمة للطلاب من جامعة حلوان، وفقًا للاحتياجات المطلوبة في سوق العمل التي تتماشى مع متطلبات وظائف المستقبل، وتماشيًا مع رؤية الدولة المصرية بشأن السعي نحو إعداد كوادر مؤهلة لمختلف سوق العمل محليًا و دوليًا.

ويشمل المشروع دورة مهارة البحث عن وظيفة، ويتعلم خلالها الطالب كيفية كتابة السيرة الذاتية والاستعداد للمقابلة الشخصية، وكذلك كيفية البحث عن وظيفة بالطرق التقليدية والطرق الإلكترونية وكيف يعد الطالب نفسه لسوق العمل، كما يقدم المشروع للطلاب دورة مهارات إدارة الذات، ويتعلم فيها الطالب كيف يكتشف نفسه ويحدد نقاط القوة والضعف في شخصيته، وكيف يحدد أهدافه ويقوم بصياغتها بشكل جيد قابل للتنفيذ حتى يحقق أهدافه وكيف يخطط لمهام حياته، وكيف ينظم ويدير وقته، وكيفية التعامل مع المحيطين به في بيئة العمل.

الجدير بالذكر، أن مركز التطوير الوظيفي "CDC" بجامعة حلوان يقدم دورات تدريبية أخرى للطلاب، منها مهارات الاتصال والتواصل الفعال، ومهارات العمل الجماعي وفرق العمل، وبرنامج "ابدأ مشروعك الخاص"، كما يقدم المركز دورات تدريبية تخصصية في مهارات اللغة الإنجليزية المستخدمة لسوق العمل.