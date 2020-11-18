ضبط مدير فرع جملة لتلاعبه في 13 طن سكر تمويني في بيلا

ضبطت مديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، مدير فرع شركة الجملة بمدينة بيلا، لتلاعبه في كميات كبيرة من السكر التمويني، بلغت حوالي 13 طناً، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وتلقى وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، المحاسب عماد حبيب، معلومات بوجود تلاعب في كميات السكر التمويني الذي تصرفه فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة، وذلك بفرع مدينة بيلا.

وعلى الفور، وجه وكيل الوزارة بتشكيل حملة تموينية، تحت إشراف عبد الفتاح جابر، مدير الرقابة التموينية، ضمت سامح البنا، ومحمد عبد القوى، مساعدي وكيل وزارة التموين، ورضا داود، مفتش جهاز الرقابة بالمديرية، لفحص فرع الشركة.

وتمكنت الحملة من ضبط مدير الفرع، لتصرفه في كميات من السكر التكاملي بكمية بلغت 2253 كيلو، كما رصدت الحملة تجميعه 11 ألف و649 كيلو سكر تمويني، وذلك بعد مطابقة الرصيد الدفتري والفعلي بمخازن الفرع، بإجمالي 12 ألف و902 كيلو، وتحرر المحضر رقم 2562 لسنة 2020 جنح قسم شرطة بيلا، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

كما تمكنت الحملة من ضبط تاجر تمويني بقرية "الكوم الطويل"، بدائرة نفس المركز، لقيامه بتجميع المقررات التموينية، لبيعها في السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبطت بحوزته عدد 288 زجاجة زيت طعام ماركة "كوكي"، و200 كمامة، و60 كيس مكرونة، و96 قطعة صابون، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، للعرض على النيابة.

وتكثف مديرية التموين، بالاشتراك مع مباحث التموين والرقابة التموينية بكفر الشيخ، من حملاتها اليومية على الشركات والمحال التموينية، لضمان عدم التلاعب في السلع أو الأسعار، وتمكنت خلال الأيام الأخيرة من ضبط عدد من البدالين التموينيين، وذلك لتلاعبهم في البطاقات التموينية، أو تجميعهم كميات من السلع التموينية، لبيعها في السوق السوداء، بغرض تحقيق مكاسب غير مشروعة من فارق الأسعار.