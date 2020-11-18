تعليم لغة الإشارة لموظفي الخدمات الجماهيرية بكفر الشيخ

عقدت إدارة التدريب الإداري بمحافظة كفر الشيخ، برنامجها التدريبي "لغة الإشارة"، لموظفي إدارات خدمة المواطنين والمراكز التكنولوجية بالمحافظة، لعدة أيام، وذلك تحت إشراف عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، وذلك تنفيذاً لإستراتيجية المحافظة لرفع كفاءة الجهاز الإداري.

وأكدت محافظة كفر الشيخ، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن التدريب يؤهل موظفي خدمات الشباك بإدارات خدمة المواطنين والمراكز التكنولوجية، إلى خدمة المترددين على تلك الإدارات من المواطنين ذوي القدرات الخاصة من الصم وضعاف السمع، وذلك لخدمتهم بسهولة ويسر، باعتبارهم من فئات المجتمع المستفيدين من الخدمات الحكومية المقدمة من تلك الجهات.

وأضاف نائب محافظ كفر الشيخ، وفقاً لبيان المحافظة، أن إلمام موظفي الإدارات الخدمية بلغة الاشارة أصبح من الأهمية بمكان، خاصةً في ظل التحول إلى منظومة الخدمات التي تعتمد على الشباك الواحد، وأن تواجد موظفين قادرين على تفسير وفهم تلك الفئات، يسهم بشكل كبير في الارتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية، باعتباره الهدف الرئيسي لكافة مؤسسات الدولة.

ومن جانبه، أكد كريم السماحي، مدير إدارة التدريب بالمحافظة، أن إدارة التدريب تقدم برامجها لرفع مستوى الموظف الحكومي، وتأتي مثل هذه البرامج استجابةً لحاجة ملحة، ولسد الاحتياج، وهذا هو الهدف الرئيسي للتدريب.

يذكر أن البرنامج جاء في إطار التعاون المثمر بين إدارة التدريب الإداري بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، التي وفرت المتخصصين من مدربي لغة الإشارة لتقديم البرنامج، الذي انطلقت فعالياته اليوم ويستمر على مدار 3 أيام، بقاعة التدريب الإداري في مبنى الديوان العام.

وجرى خلال الأيام الماضية تدريب عدد من الموظفين ضمن المبادرات المختلفة، سواء مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، أو عبر برنامج المسئول المحترف، في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة الجهاز الإداري وخطة التحول الرقمي.