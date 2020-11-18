الكشف على 1465 مواطنا ضمن مبادرة "حياة كريمة" بالدقهلية

نظمت مديرية الصحة بالدقهلية قافلة طبية بقرية الحاكمية، بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" على مدار يومين وقعت خلالها الكشف الطبي على 1465 مريضا.

وجرى تنظيم القافلة في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ولجميع المواطنين في أماكنهم، وتنفيذا للمبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وتحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وبتوجيهات من الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه تم توجيه قافلة علاجية مجانية لقرية الحاكمية بمركز ميت غمر خلال يومي 16 و 17 نوفمبر الجاري، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1465 مريضا.

وأضاف مكي، في تصريح صحفي، أن القافلة تضمت 10 عيادات متخصصة شملت 2 عيادة باطنة، و 2 عيادة أطفال، وعيادة جلدية، وعيادة جراحة، وعيادة أسنان، وعيادة عظام، وعيادة نسا، وتنظيم أسرة.

وأسفرت نتائج القافلة، وفق وكيل الصحة، عن توقيع الكشف على 338 حالة باطنة، و406 أطفال، و237 عظام، و165 جلدية، و107 أسنان، و57 جراحة، و155 نسا وتنظيم أسرة، كما تم توفير 132 صنف علاج للحالات، كما تم إجراء 236 تحليلا مختلفا للمرضى، و136 حالة أشعة عادية وموجات صوتية للمرضى، بإجمالي 1465 مريضا.

وعلى هامش القافلة؛ أُقيمت 40 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 135 مريضا للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 12 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، كما تم إصدار عدد 2 قرار علاج على نفقة الدولة للمرضى.

وأكد وكيل الوزارة؛ استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عن المرضى.