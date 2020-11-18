مواعيد جديدة لغلق المحال والمقاهي.. قرارات تُطبق في ديسمبر

بحلول شهر ديسمبر، يتم البدء في تنفيذ عدد من القرارات التي اتخذت، ومن أهمها تطبيق المواعيد الجديدة لـ غلق المحلات والمطاعم والمقاهي، حيث من المنتظر أن يتم إعلانها في 1 ديسمبر بعد دراسة المشروع المقدم من وزارة التنمية المحلية.

وتستعرض "الوطن" عددًا من القرارات المنتظر تطبيقها في بداية شهر ديسمر، كالتالي:

صرف معاشات شهر ديسمبر

تحرص وزارة التضامن الاجتماعي في الأيام الأولى من كل شهر على إتاحة صرف معاش الشهر الجديد في مكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي لأصحاب البطاقات، حيث يتم تحديد موعد صرف المعاش بناء على فئة وقيمة المعاش الشهري، ويتم صرفه على مدار أول 10 أيام من الشهر.

تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحلات

أعلن مجلس الوزراء عن تطبيق مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والورش الحرفية والمقاهي في بداية شهر ديسمبر المقبل، إذ من المقرر مراعاة الفروق بين مواسم الشتاء والصيف فى مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والورش الحرفية، كما ستتم مراعاة المحافظات السياحية.

ويتم تحديد مواعيد غلق المحلات والمطاعم والمقاهي بناء على مشروع مقدم من وزارة التنمية المحلية، والذي يقرر مد عمل المقاهى والمطاعم ساعة إضافية بعد مواعيد غلق المحلات التجارية والمولات.

وفي فصل الشتاء يتم غلق المحال بدءا من الساعة 10 مساء والمقاهي والمطاعم بدءا من الساعة 11 مساء، وفى موسم الصيف يتم مد العمل ساعة إضافية بحيث يصبح غلق المقاهى والمطاعم الساعة 12 مساء بعد مواعيد غلق المحلات بساعة.

بدء تنفيذ مشروعات رفع اللياقة البدنية لطلاب المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إطلاق المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس لمختلف المراحل التعليمية، والذي يهدف إلى تنمية الصفات البدنية لكافة الطلاب، مع اكتساب المهارات الحركية الأساسية، بالإضافة إلى رفع مستوى اللياقة البدنية للطلاب في جميع المراحل الدراسية، واستثمار وقت الفراغ في نشاط هادف يخدم كلا من الطالب والمجتمع.