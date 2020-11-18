"الري": تنفيذ مشروعات بـ100 مليار جنيه لتطوير الموارد المائية

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف المائي ومعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظات.

وأوضح "عبد العاطي"، أن وزارة الموارد المائية والرى تقوم حالياً بتنفيذ مشروعات بمختلف محافظات الجمهورية بتكلفة اجمالية تتجاوز 100 مليار جنيه، بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة.

وأكد الوزير، ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد فى جميع المباني والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، والاستمرار فى خفض العمالة قدر الإمكان، من خلال السماح بعمل بعض العاملين عن بُعد من المنزل بدون التأثير سلباً على كفاءة سير العمل، مع التأكيد على أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة حال عدم إتباع الإجراءات الوقائية المطلوبة.

ووجه "عبد العاطي"، بالإسراع في الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث، مع التأكيد على تحرير كافة الإنذارات للمزارعين المخالفين لنُظم الري الحديث وعرض تقرير أسبوعي بموقف تحرير الإنذارات وتحصيل غرامات تبديد المياه.

ووجه الوزير بالالتزام بالجدول الزمني للأعمال المنفذة فى المشروع القومى لتأهيل الترع والجاري تنفيذه بتكلفة 18 مليار جنيه لتأهيل مسافة 6185 كم من الترع المتعبه بحلول عام 2022، مع تكثيف الأعمال خلال فترة السدة الشتوية المقبلة فى جميع مواقع العمل على مستوى الجمهورية، على أن تتزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام عليها إلى الري الحديث للعمل على ترشيد المياه في كافة المناحي، وإستخدام الطاقة المتجددة في ضخ المياه الجوفية كمصدر صديق للبيئة وتوفيراً لنفقات التشغيل والصيانة والحفاظ على المخزون الجوفي من خلال التحكم في عدد ساعات التشغيل.

وشدد الدكتور عبد العاطى على ضرورة المرور والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من مخاطر السيول والتأكد من جاهزيتها لإستقبال الأمطار، والتأكيد على جاهزية قطاعات وجسور المصارف لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كافة المحطات ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة والاستعداد التام لمواجهة أية إزدحامات فى المجاري المائية.

كما شدد وزير الري على الاستمرار فى حصر وإزالة التعديات على كافة المجاري المائية، وتحرير محاضر المخالفات وقرارات الإزالة للتعديات الواقعة على منافع الري وعلي المجاري المائية وإرسالها للنيابات العسكرية لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها ، ومتابعة عدم تكرار التعدي وإزالة كافة التعديات في مهدها.