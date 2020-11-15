قطع المياه عن شبين الكوم وتلا بالمنوفية للتطهير غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، قطع المياه عن مدينة تلا، غداً الاثنين، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثانية ظهراً من نفس اليوم، بسبب غسيل الشبكات.

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، قطع المياه غداً عن مدينة شبين الكوم وضواحيها بكفر المصيلحة وميت خاقان، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثانية ظهراً من نفس اليوم، لغسيل الشبكات.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

وأكد المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، وضع خطة لتطهير شبكات الصرف الصحي وإجراء أعمال الصيانة والتطهير لمحطات الصرف الصحي، وتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار بمعدات الشركة المختلفة، وذلك لاستيعاب الزيادة المتوقعة لاستهلاك المواطنين خلال فصل الشتاء.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب بالمنوفية، أن جميع الأفرع التابعة للشركة بتطهير بيارات محطات الرفع وتسليك وتطهير المطابق الرئيسية، وكذلك تغيير بلاعات المطر المتهالكة.

وأوضح أن هناك فرق طوارئ من مهندسي وفني ومشرفي وعمال الشركة تم تدريبهم على كيفية التعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة، والتي قد تحدث من أمطار وسيول أو ي أزمات.

وشدد "نجيب"، على ضرورة الترشيد، مناشداً المواطنين بحسن التعامل مع شبكات الصرف الصحي وعدم إلقاء المخلفات والزيوت بها.