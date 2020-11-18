إزالة حالتي تعد على الأراضي الزراعية و355 إشغال طريق بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، من خلال حملات مكبرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، والمتابعة المستمرة لمنع أية تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية، التى نفذتها الوحدات المحلية لمركزي أبو المطامير والدلنجات، اليوم، عن إزالة حالتي تعدٍ فى المهد على مساحة ٤٢٠ م٢ عبارة عن إزالة حالة تعد بالبناء على أرض زراعية بمساحة ٢٢٠م، عبارة عن أسوار طولية وعرضية بمنطقة العزه بقرية الناصر بأبو المطامير، وإزالة حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة ٢٠٠ متر بقرية الوفائية بالدلنجات، عبارة عن مبان مقسمة من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.

ونفذت الوحدات المحلية بمراكز دمنهور وحوش عيسى وكفر الدوار، حملات مكبرة بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق أسفرت عن رفع 320 حالة إشغال تنوعت ما بين ثابت ومتحرك بشوارع وميادين دمنهور، وإزالة عدد 35 حالة إشغال طريق بشوارع مدينة حوش عيسى وبكفر الدوار.

وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار الحملات بالوحدات المحلية بالمحافظة، وضرورة تكثيف الحملات لرفع جميع الإشغالات المخالفة والمتعدية على حرم الطريق العام لتيسير الحركة المرورية، حفاظا على المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وكذا استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، من خلال حملات مكبرة ورادعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، والمتابعة المستمرة لمنع أية تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.