إحالة 46 موظفاً للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني في الدلنجات

نفذت محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، حملات متابعة لعدد كبير من المصالح الخدمية، للتأكد من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، والوقوف على الانضباط الإداري وحركة سير العمل بالمصالح والهيئات الحكومية، لمعرفة مدى التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين، مع استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينه الدلنجات، بالتنسيق مع قسم الرقابة والمتابعة، حملة مرورية على المصالح الحكومية بقريه "طيبة"، أسفرت عن إحالة 46 من العاملين للتحقيق، لتغيبهم دون سند قانوني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ومن جانبه، أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة في مختلف القرى والمراكز، وتكثيف المتابعة الميدانية، وتشكيل لجان للمرور على المنشآت الخدمية والصحية، لضبط سير العمل وتحقيق الانضباط الإداري، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي وقت سابق، أسفرت حملة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة، عن إحالة 92 عاملاً بالوحدة المحلية لقرية "الوفائية"، وبعض المصالح الحكومية في القرية، للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني.

كما نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة شبراخيت حملة مرورية، بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة، أسفرت عن إحالة 18 عاملاً بالوحدات الصحية في كل من "محلة بشر" و"كنيسة أورين"، للتحقيق، بسبب تغيبهم عن العمل بدون سند قانوني.