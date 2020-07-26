إحالة 5 موظفين للتحقيق لتغيبهم عن العمل بالشرقية

أحال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، 5 موظفين للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية لتغيبهم عن العمل.

جاء ذلك خلال تفقده عددًا من المنشآت الخدمية بالوحدة المحلية بقرموط صهبرة، شملت "الشئون الإجتماعية - الوحدة المحلية - وحدة صحة الأسرة بكفر اللبا"، لتقييم الأداء ومتابعة العمل وللاطمئنان على حسن معاملة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

بدأت جولة المحافظ بتفقد مبنى الشئون الإجتماعية، واطلع على سجل الحضور والانصراف، وتبين عدم تواجد رئيس الوحدة و 4 موظفين آخرين، ليقرر المحافظ إحالتهم للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية.

وتوجه المحافظ للوحدة المحلية بقرموط صهبرة، لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم والإلتزام بمواعيد العمل الرسمية، وأوصى المحافظ العاملين بالوحدة بحسن إستقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، وسرعة إنهاء مصالحهم طبقًا للقانون وتفعيل دور موظفي قسم الإشغالات لتحصيل الإيرادات وتعظيم موارد الدولة.

وحرص المحافظ على تفقد سير العمل بالوحدة الصحية بكفر اللبة بقرية قرموط صهبرة، للتأكد من تواجد الأطباء وطاقم التمريض والتزامهم بمواعيد العمل الرسمية وتقديم خدمة صحية وعلاجية للمرضى وللمترددين على الوحدة.

شدد المحافظ على مدير الوحدة الصحية بحسن إستقبال المرضى والمترددين على الوحدة، والتأكد من توافر كميات الأدوية والأمصال اللازمة لتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة لأهالي القرية.

وشدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بكافة المنشآت الحكومية، لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين وتحقيق الإنضباط في العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة لكافة مراكز تقديم الخدمة بنطاق المحافظة، لمتابعة منظومة العمل ورفع مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.