جامعة بني سويف تكرم أبنائها المتفوقين رياضياً 

كرّم الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، 3 طلاب من أبناء الجامعة المتفوقين والحاصلين على درجات الحافز الرياضي خلال الثانوية العامة، الذين حصدوا بطولات خلال العام الرياضي 2019/ 2020 بعد تكريم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لهم.

وأكد رئيس الجامعة، خلال تكريمه للطلاب، اليوم، وأن تكريمهم جاء تحفيزاً لهم للحصول على المزيد من المراكز المتقدمة في المنافسات والمسابقات الرياضية وأن الجامعة لن تدخر جهدا لتقديم كافة الدعم لأبناء الجامعة المتفوقين رياضياً في كافة الألعاب الرياضية لمواصلة مسيرتهم وتحقيق المراكز الأولى.

فيما عبر الطلاب عن سعادتهم وشكرهم للدكتور منصور حسن، على استقبالهم وتكريمه لهم، مؤكدين أن التكريم جاء لاستكمال مسيرتهم وأنهم سيبذلون قصارى جهدهم لمواصلة نجاحهم ورفع اسم الجامعة في كافة المحافل الرياضية.

وفي نهاية التكريم أهدى رئيس الجامعة الطلاب شهادات تقدير تكريماً لهم وهم يوسف عمر مصطفى، وهنا أشرف عويس، بكلية الطب البشري، وطارق محمد حسين الطالب بكلية طب الأسنان متمنياً لهم مزيدا من التفوق والنجاح خلال الفترة القادمة.

وفي سياق آخر وترسيخا لمبدأ المشاركة المجتمعية، دشنت جامعة بني سويف مبادرة لتوزيع عدد 3000 كرتونة من المواد الغذائية على العاملين بجميع كليات ومعاهد الجامعة لتخفيف المعاناة عن كاهل العاملين.

وأوضح رئيس الجامعة أن المنظومة الإدارية جزء لا يتجزأ من أعمدة الجامعة ولا يمكن إغفالها أو الاستغناء عنها وأن تلك المبادرة خطوة بسيطة لتحقيق الانتماء والولاء فالجامعة ليست مقرا للعمل فقط بل كيان يحتوي الجميع.

وأضاف رئيس الجامعة أن المبادرة جرى تنفيذها لإدخال البهجة والسرور عليهم وعلي أسرهم، وتحفيزاً لهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة العملية التعليمية بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة والارتقاء به.

وعبر العاملون عن سعادتهم بما يقوم به رئيس الجامعة وامتنانهم الشديد لكل ما يبذله من خطوات رائعة تجعلهم محل اهتمام وتقدير من أجل الارتقاء بالمنظومة الإدارية وعدم إغفالهم ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير العمل بالجامعة .