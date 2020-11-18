لو عندك 21 سنة.. كيف تحصل على وحدة سكنية من بنكي مصر والأهلي؟

يسعى الكثير من الشباب، إلى امتلاك وحدة سكنية تكون خاصة بهم لبدء حياة جديدة بالزواج أو بالاستقلال عن الأسرة، وفي بداية حياتهم، يلجأ الكثير منهم إلى الاقتراض من البنوك، لتوفير مبلغ مالي يساعدهم في الحصول على شقة سكنية.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات الحصول على قرض التمويل العقاري في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، كالتالي:

بنك مصر

مزايا قرض التمويل العقاري

- تمويل يصل إلى 80% من قيمة الوحدة السكنية.

- مدة القرض تصل إلى 20 سنة.

- من الممكن منح القرض بضمان وحدة سكنية أخرى، على أن تكون مسجلة في الشهر العقاري.

- وثيقة تأمين على الحياة والعجز الكلي يتحملها البنك.

- يصل الحد الأقصى للتمويل إلى 5 ملايين جنيه.

- تصل فترة السداد إلى 240 شهرا.

- يجرى الحصول على قرض التمويل العقاري بمعدل عائد تنافسي.

- يحصل العميل على تأمين مجاني على الحياة في حالة الوفاة، دون طلب البنك لأي مستحقات.

- إمكانية منح القرض للزوج والزوجة في حالة عمل الزوجة.

- إعفاء العميل من مصروفات فتح الحساب "الدمغة النسبية، ومصاريف الاستعلام الائتماني".

شروط الحصول على قرض التمويل العقاري

- ألا يزيد السن عن 65 عاما عند استحقاق القرض لجميع العملاء بشرط ألا يتجاوز تاريخ نهاية القرض تاريخ انتهاء الخدمة.

- ألا يقل الدخل عن 3 آلاف ​جنيه، وألا يتعدى القسط الشهري 40% من المرتب.

المستندات المطلوبة

- سند ملكية مسجل خال من الحقوق العينية للغير.

- رخصة البناء أو تصريح البناء.

- شهادة من الضرائب العقارية تفيد بتكليف العقار باسم المالك وأن الضرائب العقارية على الوحدة السكنية مسددة بالكامل.

- شهادة تصرفات عقارية لمدة 15عاما.

- أى مستند إضافي تطلبه الإدارة القانونية.

البنك الأهلي المصري

الشروط الحصول على قرض التمويل العقاري

- ألا تقل سن المقترض عن 21 عامًا عند تاريخ منح التمويل، ولا تتعدى 60 عامًا لجميع شرائح العملاء في تاريخ انتهاء التمويل أو سن بلوغ المعاش للموظفين، أيهما اقرب.

- يقوم العميل المقدم على طلب التمويل العقاري بدفع نسبة 20% من سعر الوحدة، ويصل الحد الأقصى إلى 50%.

- أن يكون المتقدمون للحصول على قرض التمويل العقاري من المصريين المقيمين فقط.

- قيمة التمويل تصل حتى 80% من قيمة الوحدة وفقا للتقييم.

- تحديد الدخل الشهري للحصول على قرض التمويل العقاري وفق إعلان صندوق التمويل العقاري.

- عدم امتلاك المتقدم أي وحدة سكنية خاصة به حتى في حالة الميراث.

- يصل الحد الأقصى لمدة سداد التمويل العقاري إلى 20 عامًا.

- تُحتسب نسبة عبء الدين بحد أقصى 40% من صافي الدخل الشهري.

المستندات المطلوبة

- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي الخاص بالعميل.

- تقديم شهادة قيد للذكور والإناث.

- تقديم إيصال مرافق حديث الإصدار.

- تقديم مستندات إثبات الدخل.