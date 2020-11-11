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انتحار سائق توكتوك بحبة غلة في المنوفية: "مراته زعلته شوية"

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إبراهيم الديهي
02:04 ص | الأربعاء 11 نوفمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أنهى سائق توكتوك يدعى "ع.م" حياته بتناول قرص حفظ القمح السام "حبة الغلة"، ونقل إلى المستشفة الجامعي في شبين الكوم لمحاولة إنقاذه، لكنه توفي بعد وصوله.

وقالت شقيقته إن خلافات وقعت بين المتوفى وزوجته ما أدى إلى وفاته: "مراته زعلته شوية وحصل بينهم خلاف فقرر الانتحار بحبة الغلة ولقي مصرعه".

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، بمصرع "ع.م" 47 سنة، ويعمل سائق توكتوك، ومقيم بقرية جنزور بمركز بركة السبع، إثر إصابته بالتسمم نتيجة ابتلاعه قرص حفظ القمح السام.

وبسؤال شقيقته عن سبب سبب الانتحار، أكَّدت وجود خلافات زوجية بينه وبين زوجته، نافية الشبههة الجنائية حول الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة بركة السبع، وجارٍ العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.

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