رئيس جامعة حلوان عن ضبط طلاب في وضع مخل بالآداب: إثارة بلبلة

نفى الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، ما تردد عبر صفحات فيس بوك، عن إحالة عدد من الطلاب للشؤون القانونية للتحقيق معهم وفصلهم، لضبطهم في أوضاع مخلة بالآداب والأعراف الجامعية، وقيامهم بعادات تتنافي مع قدسية ومكانة الحرم الجامعي.

وأكد رئيس جامعة حلوان، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن تلك الأخبار مغلوطة وكاذبة، وهدفها إثارة البلبلة في المجتمع الجامعي، لافتا إلى أنه لم يجري ضبط أي وقائع مخلة بالآداب أو غيرها داخل الحرم الجامعي في الكليات المختلفة، مؤكدا أن طلاب الجامعة يتمتعون بقيم وأخلاق عليا تتماشى مع قدسية التعليم الجامعي.

وأوضح نجم أن الجامعة لا تتدخل جهدا في التوعية والإرشاد لجميع الطلاب بمقتضيات الحياة الجامعية، مناشدا جميع المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، تحري الدقة فيما ينشر من معلومات وأخبار تؤثر سلبا على نظام الحياة الجامعية.

وتابع رئيس جامعة حلوان أنه سيقاضي قانونيا كل من نشر أخبارا كاذبة لا تمت للحقيقة بصلة، مؤكدا أن الدراسة بالجامعة تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها.

وأوضح أن الأمن الإداري بالجامعة يقوم بدوره على أكمل وجه، موضحا أنهم يعملون بالقيم والمبادئ والحكمة وروح قانون تنظيم الجامعات، مع مختلف الطلاب، لافتا إلى أن الجامعة تمنع دخول أي شخص للحرم الجامعي دون تقديم ما يثبت شخصيته والهدف من الزيارة والأذن المسبق من الإدارة المتوجه إليها، وذلك حفاظا على سلامة الطلاب أولا والإنشاءات الجامعية.