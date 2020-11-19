انتخابات "النواب": انطلاق إعادة المرحلة الأولى للمصريين بالخارج اليوم

تنطلق اليوم انتخابات جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب فى 14 محافظة للمصريين بالخارج، ببدء طباعة بطاقات الاقتراع وإرسالها لمقار البعثات الدبلوماسية فى كل دولة، فيما اشتعل الصراع بين المرشحين بالداخل قبل ساعات من بدء التصويت أملاً فى حسم الجولة الأخيرة بالمرحلة الأولى.

وتضم محافظات المرحلة الأولى 14 محافظة، هى: «الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح».

وشكلت وزارتا الخارجية والهجرة غرفة عمليات لمتابعة انتخابات جولة الإعادة للمصريين بالخارج، للتعامل مع أى مشاكل يمكن أن تظهر أثناء التصويت، والإجابة عن الاستفسارات الخاصة بناخبى الخارج، الذين سيشاركون فى التصويت من خلال البريد السريع نظراً لظروف كورونا.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أن الدولة ستتيح استخدام آلية البريد السريع للمصريين بالخارج للمشاركة فى إعادة انتخابات مجلس النواب، مثلما تم فى انتخابات مجلس النواب الماضية، نظراً لعدد من الاعتبارات يأتى على رأسها الحفاظ على سلامة المصريين بالخارج فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت أنه يمكن التسجيل بالرقم القومى أو جواز السفر سارى الصلاحية متضمناً الرقم القومى، ومن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومى قبل صدور قرار دعوة الناخبين لاستحقاق انتخابى سيكون غير مدرج بقاعدة بيانات الناخبين، وبناء عليه لن يتمكن من التصويت فى هذا الاستحقاق.