شراكة "مصرية - صربية» فى تصنيع "أقنعة الوقاية من الأسلحة الكيميائية"

بحث المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، مع شركة «Trayal» الصربية، مشروعات تعاون مشترك مع 4 مصانع تابعة للوزارة فى إنتاج «الأقنعة الواقية المتطورة»، والمفجرات غير الكهربائية، وإنتاج المواد المتفجرة، ومجالات تعاون أخرى. كان «مرسى» قد استقبل وفد الشركة برئاسة ميلوش نينيزيتش، مدير عام الشركة، لبحث موضوعات التعاون فى مجال الصناعات الكيميائية والأجهزة الخاصة بالوقاية من تأثير استخدام الأسلحة الكيميائية. وأكد الوزير ترحيبه بتعزيز التعاون مع الشركات الصربية.

وأجرى وفد الشركة الصربية زيارات ميدانية لمصانع «18، و81، و270، و300»، التابعة للوزارة لتحديد أوجه التعاون على أرض الواقع، وتضمن اللقاء أيضاً استعراض الإمكانيات التكنولوجية، والتصنيعية، والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربى وتلك المصانع. وأكد «الوزير مرسى» اتباع الوزارة سياسة الانفتاح للتعاون مع كافة الشركات العالمية فى كافة المجالات، ومن ثم نقل وتوطين تكنولوجيا التصنيع داخل الشركات والوحدات التابعة. وتعد الشركة الصربية، من أقدم شركات التصنيع الصربية فى منتجات المطاط، والكيماويات، وتصنيع الإطارات، ومعدات الحماية للأفراد، والمتفجرات الصناعية، والقنابل المسيلة للدموع، والتى تأسست عام 1889.

وأثنى مدير عام الشركة على الإمكانيات التكنولوجية المتوفرة بشركات الإنتاج الحربى والتى تم الإطلاع عليها أثناء زيارة وفد الشركة لعدد من هذه الشركات، مؤكداً التعاون السابق مع شركات الإنتاج الحربى والذى تمتد جذوره لعدة سنوات ماضية.