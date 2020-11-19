عضو الشيوخ: "مصر تنطلق" يكشف نجاح الدولة في تحقيق التنمية

أكد المهندس أحمد قطب، عضو مجلس الشيوخ، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالجيزة، أن تقريرالمتابعة الدوري لبرنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق" خلال عامين "يوليو 2018 – يونيو2020" الذي تقدم به الدكتور مصطفي مدبولي إلى مجلس النواب وأرسل نسخة منه إلى مجلس الشيوخ، يعكس مدى حجم الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية علي أرض الواقع من إنجازات وتحقيق تنمية بالرغم من التحديات والصعوبات التي واجهتها.

وقال عضو مجلس الشيوخ، في بيان، أن التقرير الذي احتوى على عدة محاور أبرزها "حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، وبناء الإنسان المصري، والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي"، أظهر مدى الجهود التي بذلتها الدولة علي الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، في ظل ظروف استنائية مر بها العالم بسبب ما فرضته أزمة فيروس كورونا وكان له مردود سلبي على كافة الدول، إلا أن تكاتف كافة المؤسسات الوطنية المصرية كان سببا في نجاح الحكومة بتنفيذ برنامجها .

وأشار قطب، في بيان له، إلى أنه فيما يتعلق بمحور التنمية الإقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وما كشفه التقرير من جهود بُذلت فإن القيادة السياسية نجحت في تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، حيث زادت نسبة الإيرادات الضريبية من 14,2% إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك من خلال الارتقاء بكفاءة التحصيل الضريبي وميكنة الخدمات الحكومية بما يعمل على زيادة إيرادات الضرائب العقارية إلي 10 مليار جنيه، بالإضافة إلى تحسين كفاءة التحصيل بمصلحة الضرائب العامة ، لزيادة الحصيلة الضريبية إلي 839,7 مليار جنيه.

ولفت عضو الشيوخ، إلى أن التقرير أظهر برامج الحكومة في تعظيم الاستفادة من فرص التمويل الدولي بشروط ميسرة، والتركيز علي الاستثمار المحلي بالاستثمار في الأصول والشركات القائمة حاليا أو في مشاريع ومناطق جديدة، وحصر الأصول غير المستغلة ودراسة الاستغلال الأمثل للعقارات والمباني.

وتابع، أن التقرير كشف جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، وذلك من خلال تحسين إنتاجية الأراضي الزراعية، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بنسبة 87% من المخالفات بنهاية يونيو 2020، كما تم توزيع 4,6 مليون طن أسمدة مدعمة على المزارعين والفلاحين، والتوسع في منح التراخيص لمصانع الأعلاف لزيادة الثروة الحيوانية أحدث التوازن والإستقرار المحلي في أسعار الماشية واللحوم .

وأوضح قطب، أنه على مستوى التحرك الخارجي لتحقيق الأمن العربي، فإن التقرير أظهر ما قامت به الدولة من جهود كبيرة في تحقيق الاستقرار في ليبيا حيث تم إطلاق "إعلان القاهرة" في 6 يونيو 2020، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك السعي الي إيجاد تسوية شاملة للأزمة السورية واليمنية، مع التأكيد على موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية، والمشاركة في المؤتمر الوزاري غير العادي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وغيرها من القضايا العربية .

وأكد، أن مجمل التقرير كشف الخطوات التي تم اتخاذها لبناء مصر الحديثة وما تم تحقيقه علي أرض الواقع في مختلف المجالات، ومدى تحمل المصريين وصبرهم لتنفيذ هذا البرنامج.